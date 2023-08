Young Corner, al via la seconda edizione

PORDENONE – Torna lo “Young corner”, il contest per giovani musicisti tra gli 11 e i 30 anni di Pordenone e provincia che diventeranno a pieno titolo protagonisti del programma dell’Estate a Pordenone, nella due giorni di musica in centro.

Singoli musicisti o band giovanili avranno infatti la possibilità di suonare nella piazza della Casa della Musica Elisabetta Imelio candidandosi gratuitamente attraverso l’invio di una mail a [email protected] a partire dalle ore 8:00 di lunedì 21 agosto fino alle ore 12:00 di venerdì 1 settembre 2023 e allegando il modulo di iscrizione reperibile online alla pagina www.scuolamusicapordenone.it compilato e firmato.

Il progetto, che ha preso piede per la prima volta a Natale 2022 da un’idea dell’assessore comunale alla Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi, visto il grande successo torna con una novità:

«Questa edizione 2023 di Young Corner – spiega l’assessore Parigi, che ha anche la delega alle Politiche Giovanili – non è solo un concorso musicale, ma è anche uno spazio esclusivo che vuole dare la possibilità a giovani e giovanissimi di esprimere le proprie passioni e capacità.

Questa edizione si arricchisce di un nuovo contenuto, la manifestazione permetterà ai musicisti di aggiudicarsi il premio speciale “SUONALE al Bullo”, destinato alla migliore esibizione e produzione che affronterà il tema del bullismo e del benessere dei giovani. Il progetto musicale Young Corner vuole promuovere stili di vita positivi, partecipazione e creatività, dando spazio alle produzioni musicali di ragazzi e ragazze attivi sul territorio pordenonese e valorizzando al contempo il contributo de soggetti che lavorano nella didattica musicale».

Il concorso musicale culminerà nel premio speciale “SUONALE al Bullo”, che mette in palio un buono acquisto, offerto dalla MP – Musica srl in accordo con l’Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, pari a 250 € spendibili in strumentazione musicale.

Le proposte musicali potranno essere partiture originali, cover o nuovi arrangiamenti i cui testi però non siano offensivi, intolleranti o comunque lesivi dei principi e dei valori della Carta Costituzionale e della normativa vigente.

«Un’altra dimostrazione – aggiunge Parigi – dell’attenzione che l’Amministrazione comunale ha nei confronti dei giovani e della volontà di unire la creatività, in questo caso nel campo della musica, a progetti di educazione come questo contro il bullismo».

Gli artisti saranno selezionati da una giuria qualificata composta da tre artisti di comprovata esperienza individuati fra i docenti della Casa della Musica e da un rappresentante del Settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune.

I musicisti si esibiranno sul palco della musica di piazza della Motta, di fronte alla Casa della Musica Elisabetta Imelio, giovedì 7 e venerdì 8 settembre a partire dal pomeriggio e avranno mezz’ora ciascuno per dimostrare il loro talento.

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione un impianto audio di base composto da microfoni, mixer e amplificatore.

Per informazioni contattare la Scuola di Musica Città di Pordenone al numero 340 4583167.