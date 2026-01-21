50anni Toffoli Group: riconoscimento di Confcommercio

SACILE – Per i 50anni di Toffoli Group di Sacile, eccellenza del territorio che progetta e realizza impianti elettrici e tecnologici per l’industria e che ha saputo coniugare innovazione e qualità valorizzando le persone, il presidente di Confcommercio Pordenone ha consegnato una targa in segno di riconoscimento ai titolari dell’azienda Lino Toffoli e il figlio Francesco.

«Si tratta di una realtà di prestigio a livello nazionale – sottolinea Pillon – che guarda al futuro con attenzione alla sostenibilità, con soluzioni per l’efficienza energetica».

L’azienda, infatti, conta su un team qualificato composto da circa 60 persone, un ufficio tecnico di 12 persone specializzate nella progettazione e nella consulenza, oltre a un magazzino di 2500 metri quadrati che risponde a ogni esigenza lavorativa.

Nella foto: La consegna della targa ai titolari dell’azienda.