75a Giornata del Ringraziamento provinciale e Giubileo degli agricoltori a San Vito

SAN VITO AL T. – San Vito al Tagliamento, ospiterà la settantacinquesima giornata provinciale del Ringraziamento che coinciderà quest’anno con il Giubileo Diocesano degli agricoltori.

L’appuntamento, in programma domenica 16 novembre, è organizzato dalla Coldiretti di Pordenone e dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, con la collaborazione della sezione locale e il patrocino del Comune di San Vito al Tagliamento che ha anche sostenuto l’iniziativa insieme a BCC Pordenone e Monsile e Banca 360.

Il programma prevede già nella giornata di sabato 15 novembre alle ore 17.00 presso il Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento la presentazione del libro di Nunzio Primavera “I Papi e i contadini” alla presenza dell’autore. Per la giornata di domenica 16, il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 10.00 in Piazza del Popolo; a seguire vi sarà la processione giubilare con la benedizione dei mezzi agricoli e alle 10.30 la Messa celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. Infine gli interventi delle autorità che anticiperanno la festa in Piazza allietata dalle note della Filarmonica Sanvitese.

La giornata del Ringraziamento sarà un momento per fare il bilancio dell’annata agraria appena terminata.

“Ringraziamo San Vito al Tagliamento per l’accoglienza -spiega il presidente di Coldiretti Matteo Zolin- e la Diocesi per la bella collaborazione. Proprio da San Vito vogliamo rilanciare il messaggio dell’ importanza dell’ agricoltura e dei primati che rappresenta nel nostro paese e anche nella provincia di Pordenone. La rigenerazione della terra si può attuare solo insieme agli agricoltori, in un percorso di sostenibilità, ricerca, investimento che per fortuna in Italia è da tempo iniziato e che va ulteriormente perseguito e sostenuto”