A Sacile la finale del Concorso Musicale della Fondazione Baschiera-Tallon

SACILE – Si avvia alla conclusione la sedicesima edizione del Concorso Musicale promosso dalla Fondazione Pia Baschiera-Arrigo Tallon, appuntamento atteso e consolidato nel panorama musicale giovanile del territorio pordenonese.

Quest’anno l’evento si svolge eccezionalmente a Sacile, per rendere omaggio ad Arrigo Tallon, originario della città, cui la Fondazione è intitolata insieme a Pia Baschiera. La prova-concerto dei nove finalisti delle sezioni Pianoforte e Chitarra è in programma domenica 8 giugno alle ore 10.00 presso Palazzo Ragazzoni.

La direzione artistica e organizzativa è affidata, come di consueto, a Fiorella Mattiuzzo e Gianni Della Libera, che con passione e competenza curano ogni edizione valorizzando giovani talenti. A valutare i finalisti sarà una commissione di alto profilo: per la sezione Pianoforte i Maestri Matteo Andri e Marius Bartoccini, per la sezione Chitarra Stefano Viola e Carlo Mattiuzzo.

Al termine delle audizioni, la commissione proclamerà i vincitori e seguirà la cerimonia di premiazione alle ore 12:30, con la consegna delle borse di studio offerte dalla Fondazione, alla presenza della Presidente Monica Cairoli.

Un riconoscimento speciale sarà inoltre assegnato al miglior concorrente nella

“presentazione dei brani”, premio che valorizza la capacità di raccontare la musica attraverso parole personali, riflessioni sullo stile, il linguaggio musicale o le emozioni suscitate dall’esecuzione.

Il Concorso ha visto negli anni crescere numerosi giovani musicisti, tra cui si ricordano: – per la sezione Pianoforte: Martina Morello, Stefania Pigozzo, Alberto Francesconi, Filippo Alberto Rosso, Matteo Perlin, Gabriele Benvenuto, Carolina Barro

– per la sezione Chitarra: Giulio Bertolo, Francesca Agostinis, Lorenzo Moro, Benedetta Infurnari, Simone Pagotto

Prossimo appuntamento musicale della Fondazione: il 21 giugno, nell’ambito di PianoCity Pordenone, la Staffetta delle Scuole di Musica provinciali, un evento diffuso che coinvolgerà studenti e insegnanti in una giornata dedicata alla condivisione della musica.