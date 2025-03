Afds Brugnera, un altro anno da record

BRUGNERA – L’Afds Brugnera nel 2024 ha segnato un nuovo record di donazioni di sangue ed emocomponenti, ben 702 rispetto alle 693 dello scorso anno. Sono numeri che sono cresciuti costantemente di anno in anno dal 2000, quando le donazioni erano 200.

Il dato è emerso nel corso dell’assemblea dei soci della sezione, che ha aperto l’ultimo anno di mandato del consiglio direttivo in carica, ultimo anche del lungo tempo di presidenza, ben 25 anni, di Graziano Montagner.

“Dall’inizio del mio mandato – commenta il presidente – la sezione è in continuo aumento, ogni anno i nostri donatori ci consentono di segnare un nuovo record. Succede in un paese che conta 3.300 abitanti. La sezione ha effettuato, quindi, 200 donazioni per mille abitanti, continuando a superare da anni la media nazionale che è di 45 donazioni ogni mille, e regionale (68 ogni mille).

Questo risultato – aggiunge Montagner – non può che rendermi orgoglioso del lavoro fatto dai consigli direttivi che ho avuto l’onore di guidare e dai donatori, compresi quelli che attivamente si spendono per organizzare sul territorio attività di sensibilizzazione al dono”.

Il mandato di Montagner si concluderà a fine anno. Il presidente uscente passerà il testimone di una sezione che conta 540 donatori, di cui 430 attivi: il 2024 ha portato 52 nuovi donatori, un numero che è in linea con quelli dello scorso anno (54). Una sezione, inoltre, che ha saputo penetrare nei vari ambiti di vita del territorio comunale, a cominciare dalle scuole. Da ventidue anni l’Afds Brugnera organizza con successo crescente la Giornata dell’Ambiente, che coinvolge gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado.

Nei giorni scorsi, per la prima volta, è entrata anche nella scuola dell’Infanzia paritaria “Immacolata” per parlare ai più piccoli e ai loro genitori.

“Abbiamo organizzato il Gocciolina Day in onore di quella che oramai è diventata la mascotte della nostra associazione – racconta il presidente -, ovverosia una mattinata tra giochi, laboratori, racconta storie culminata nella rappresentazione dello spettacolo Gocciolina Spazzavirus da parte della compagnia teatrale I commedianti per scherzo di Brugnera”.

All’evento erano presenti il sindaco, Renzo Dolfi, e il parroco don Michele Favret che è anche presidente della scuola. I volontari hanno fatto promozione del dono tra i genitori, che hanno risposto con dieci nuove donazioni.

“Entrare anche nella scuola dell’Infanzia – tiene a sottolineare Montagner – era un desiderio che volevo realizzare prima della fine del mandato: cominciare a parlare del dono sin dall’infanzia è importante per crescere generazioni sensibili e solidali e per entrare nelle famiglie. Ringrazio il parroco, le maestre, la cuoca Barbara che ha preparato il rinfresco e tutti i volontari della scuola Immacolata che ci hanno accolti a braccia aperte, tra la gioia ed il divertimento dei bambini e l’interesse dei loro genitori”.