Al via il 6 ottobre i Campionati italiani di nuoto pinnato

SAN VITO AL T. – È iniziato uffcialmente il countdown per la dodicesima edizione dei Campionati Italiani DIFIR di Nuoto pinnato e Apnea, che vedrà oltre 200 atleti disabili in gara nelle corsie della piscina comunale di San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone). Per l’esattezza saranno 234 gli atleti in gara, di varie età – il più piccolo ha solo 10 anni – e provenienti da diverse regioni d’Italia (Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e, ovviamente, Friuli Venezia Giulia).

L’organizzazione è stata affdata al Pinna Sub San Vito, presieduto da Franco Popaiz e da anni punto di riferimento per il nuoto pinnato per disabili in regione.

L’evento prenderà il via venerdì 6 ottobre, alla piscina comunale di San Vito al Tagliamento con le visite di classifcazione e l’accreditamento di atleti e società. Sabato 7 ottobre alle 14.30 prenderanno il via le gare di nuoto pinnato, che termineranno intorno alle 17.30.

A seguire è previsto uno degli eventi collaterali organizzati per far conoscere questa disciplina: la Staffetta Solidate 4×50 alla quale prenderanno parte organizzazioni, enti, associazioni che si cimenteranno (alcuni per la prima volta) nel nuoto pinnato. Sono tante le adesioni raccolte in questi giorni: dal CAI ai Pescatori,… Inoltre l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento sarà presente in vasca con una formazione capitanata dal Sindaco Alberto Bernava.

Alle 19.00, poi, al Palazzetto Comunale in via P. A. Cristofoli Garibaldino a San Vito al Tagliamento si terrà la cerimonia di apertura, che sarà introdotta dall’esibizione della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri diretta dal Primo Graduato Vito Dimauro. Nel corso della cerimonia di apertura, è prevista la sfilata di tutti gli atleti in gara.

In particolare coloro che difenderanno i colori del Pinna Sub San Vito saranno accompagnati da un rappresentante della propria amministrazione comunale.