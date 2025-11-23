6.1 C
Apprezzata conferenza-dialogo tra Santarelli e Boscariol

Provincia
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

FONTANAFREDDA – Una serata di così elevata espressione e di intensa comunicazione fra l’ ospite e il numerosissimo pubblico accorso al Palasport di Fontanafredda, da tempo non si vedeva, soprattutto all’interno di una bella e confortevole struttura sportiva, allestita per l’occasione vista l’importanza della presenza di una persona dello spessore e della smisurata preparazione come Daniele Santarelli, allenatore della immensa Imoco Volley e della Nazionale femminile turca.

Dopo mesi e mesi di continui contatti e vicini aggiornamenti fra il giornalista Stefano Boscariol e la società Imoco Volley rappresentata dal collega Simone Fregonese, si è giunti a un diretto filo di comunicazione con lo stesso Daniele Santarelli da subito molto disponibile e gentilissimo nell’ accogliere modalità e preparazione.

Ed ecco giungere la data del 20 novembre al Palasport di Fontanafredda che è stato il risultato di un coordinato gioco di squadra fra la proposta di Stefano Boscariol e l’ apertura dell’ Amministrazione locale con l ‘ Assessore allo Sport Antonio Landa, il Sindaco Michele Pegolo e la Pro Loco.

OLTRE LA RETE il titolo della piacevole esposizione fra il giornalista e il tecnico che fra una domanda e l’altra si è protratta per più di un’ ora e mezza toccando pensieri, argomenti non solo di natura sportiva legati ovviamente alla carriera e ai successi ma svelando fra un sorriso e qualche inedito aneddoto dei valori quali preparazione,sofferenza,sacrificio elementi imprescindibili per poter ottenere dei costanti e positivi risultati.

Ovviamente non potevano non essere trattati vista la duplice presenza su panchine nazionali ed estere le criticità e le attenzioni per allenare atlete di culture e tradizioni disparate.

Di conseguenza pure l’uso della lingua inglese e il rispetto delle singole caratteristiche alimentari e fisiche religiose di ogni atleta sono condizioni prioritarie.

Ne sono scaturiti degli apprezzamenti nei riguardi delle predisposizioni femminili in ambito sportivo del volley rispetto a quelle maschili, ma anche che per trovare il giusto equilibrio tra le parti più che allenatore bisogna essere uno psicologo.

Al termine di una vera e apprezzatissima lezione magistrale dopo i ringraziamenti e i sinceri saluti Daniele Santarelli si è prestato con felicità a rilasciare autografi e fotografie ai numerosissimi e soddisfatti partecipanti.

