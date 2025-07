Arti e Sapori 2025: tre giorni di gusto, spettacolo e memoria a Zoppola

ZOPPOLA – Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con Arti e Sapori, la Fiera Internazionale dello Spettacolo di Strada, giunta alla sua 19^ edizione, in programma a Zoppola venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Zoppola è divenuto un punto di riferimento tra le manifestazioni estive in Regione e si preannuncia quest’anno tra i più ricchi e coinvolgenti di sempre.

Un viaggio lungo 2 km tra sapori, suoni e cortili riaperti

Saranno 29 gli stand enogastronomici dislocati lungo un suggestivo percorso ad anello di 2 km che abbraccia il centro storico di Zoppola, aprendo portoni antichi e riscoprendo angoli nascosti. I visitatori potranno gustare le eccellenze della cucina italiana – dal frico friulano agli arrosticini abruzzesi, dalle bombette pugliesi agli arancini siciliani – e viaggiare idealmente fino in Argentina e Messico con grigliate tipiche, burritos e tacos. Per gli amanti del BBQ è in arrivo una vera e propria “burger invasion”, con una vasta scelta di panini e carni alla griglia. Il tutto accompagnato da vini locali, birre artigianali, dolci tradizionali e gelati. Grande attenzione anche alle esigenze alimentari: per la prima volta sarà presente un chiosco 100% vegan e gluten free, curato dalla Pro Loco Zoppola in collaborazione con due eccellenze locali della cucina veg: VERT Pordenone e La Sciara del Gusto di Fontanafredda.

Musica, arte e spettacoli internazionali

Zoppola si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli di musica, giocoleria, acrobazie, comicità e poesia del clown. Tra le compagnie ospiti, artisti provenienti da tutto il mondo che hanno calcato i più prestigiosi festival internazionali.

Le vie del paese saranno animate anche dai passaggi della travolgente Unbrassed Band, con i suoi classici reinterpretati in chiave originale.

Laboratori e creatività per tutte le età

Non mancheranno occasioni di gioco e scoperta per i più piccoli, con laboratori musicali, artistici e creativi. In programma anche una ricca offerta culturale con la mostra retrospettiva di pittura di Luciano Bellet, la sala didattica sull’affresco curata dal maestro Alessandro Lazzer e la nuova Ex Tempore di pittura, che vedrà numerosi artisti dipingere gli scorci più belli di Zoppola domenica 3 agosto.

Una marcia per ricordare Daniele Cassin

Grande novità di quest’edizione è la marcia non competitiva in memoria di Daniele Cassin, in programma domenica 3 agosto alle ore 9.00, con partenza dal Municipio. L’iniziativa è promossa dal gruppo “Gli Amici di Daniele” e rappresenta un momento di condivisione e ricordo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Balli, mercatini e movida

Sabato sera, Piazza Vittorio Emanuele II si trasformerà in una grande pista a cielo aperto per i balli di gruppo, tra musica, sorrisi e abbracci collettivi. L’intera area della fiera sarà animata da chioschi che offrono drink, musica e divertimento.

Una passeggiata a Zoppola offre anche molte occasioni di shopping nelle decine e decine di bancarelle del mercatino di artigiani e hobbisti che presentano le loro creazioni tra bigotteria, abbigliamento, accessori e oggettistica.

Tutti i dettagli su www.artiesapori.com