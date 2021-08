Atp Challenger Cordenons: cade Travaglia, argentini sugli scudi

CORDENONS – Finisce nei quarti di finale il cammino di Stefano Travaglia nell’Atp Challenger 80 di Cordenons Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup – Internazionali del Friuli Venezia Giulia. Il 29 di Ascoli Piceno è stato sconfitto per 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. L’incontro non ha avuto storia, Collarini ha imposto i propri ritmi ed è riuscito nell’intento di tessere una ragnatela da fondocampo letale per Travaglia incappato in troppi errori gratuiti. Domani in semifinale sfida tutta albiceleste con Francisco Cerundolo (n.119 Atp)

Nel primo quarto di finale l’argentino Francisco Cerundolo, virtualmente fresco di ingresso nei top 100, ha sconfitto l’italiano Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, che ancora una volta non riesce a sfatare il tabù dell’ingresso in semifinale di un torneo challenger almeno in questo scorcio di 2021.

Nel primo set l’argentino non ha lasciato scampo al giocatore romano sovrastato dal ritmo imposto nella maggior parte degli scambi. Il secondo parziale almeno inizialmente ha ricalcato in modo fedele l’andamento del primo set, Cerundolo ha allungato fino al 4-2 poi è incappato in un lungo passaggio a vuoto, propiziato da uno Zeppieri decisamente meno falloso e più padrone degli scambi e in un amen la sfida si è allungata al terzo set.

L’inerzia sembra tutta dalla parte di Zeppieri e infatti arriva subito il break in apertura di frazione per il romano. Ma è un fuoco di paglia, Cerundolo approfitta di un calo dell’azzurro e si riporta immediatamente in parità. L’incontro vive una fase di stallo fino al 3-3, poi nel settimo game Zeppieri in vantaggio 0-30, subisce il ritorno di Cerundolo che nell’ottavo gioco trova il break del 5-3 approfittando di qualche gratuito di troppo del romano.

Ultimo sussulto nel nono gioco, quando Zeppieri nuovamente avanti 0-30, ha sbagliato un facile dritto nei pressi della rete che nella sostanza è stato sinonimo di resa sul definitivo 6-3.

Approda in semifinale lo svizzero Marc Andrea Huesler che riesce a domare il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera in tre set 6-1 6-7 6-4, al termine di una partita altalenante, nella quale il 25enne mancino di Zurigo ha saputo gestire al meglio i punti importanti come nel quinto game del terzo set che ha dato il giusto abbrivio per la vittoria dell’elevtico, primo semifinalista di quel Paese nella storia del challenger disputato sui campi dell’Eurosporting.

Nel frattempo nel tabellone di doppio si sono qualificati per la finale, in programma domani (sabato 7 agosto dalle 15 a seguire le due semifinali del singolare) i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, che hanno superato per 6-4 7-6 gli statunitensi King e Schnur. Affronteranno la coppia formata dall’argentino Renzo Olivo e dal peruviano Sergio Galdos vincitrice su Kolar e Martinez, teste di serie numero 2, per 6-4 5-7 12-10 al match tie-break.

Dal 6 agosto l’accesso alle tribune del campo centrale avverrà nel rispetto della normativa anti-covid che prevedeno il possesso di un valido Green Pass che verrà controllato all’arrivo contestualmente ad un documento di identità valido.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48h antecedenti o la guarigione dall’infezione, avranno la stessa validità della certificazione verde Covid-19/EU Digital Covid Certificate. I biglietti sono acquistabili sia online sul sito: https://www.euro-sporting.it/atp-challenger-80-prevendita-online-per-le-fasi-finali che direttamente all’Eurosporting Cordenons nelle giornate del 7-8 al costo di 5 euro a giornata.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

F.CERUNDOLO (ARG) (3) – G.ZEPPIERI (ITA) (q) 6-1 4-6 6-3

M.A. HUESLER (SUI) – M.T. BARRIOS VERA (CHI) 6-1 6-7 (0) 6-4

A.COLLARINI (ARG) – S.TRAVAGLIA (ITA) (1) 6-1 6-2

T.M.ETCHEVERRY (ARG) – J.P. VARILLAS (PER) (7)

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

O.LUZ (BRA)/F.MATOS (BRA) (1) – E.KING (USA)/M.SCHNUR (USA) (4) 6-4 7-6 (4)

S.GALDOS (PER)/R.OLIVO (ARG) – Z.KOLAR (CZE)/ L.MARTINEZ (VEN) (2) 6-4 5-7 12-10