Atp Challenger Cordenons: Travaglia fatica, ma supera Tirante

CORDENONS – Con non pochi patemi Stefano Travaglia rispetta il ruolo di favorito del torneo e supera poco meno di tre ore l’argentino Thiago Augustin Tirante, recente finalista nel challenger di Trieste.

Il 29enne di Ascoli Piceno si è imposto con il punteggio di 6-7 6-3 6-4. L’avvio dell’azzurro è stato decisamente a marce basse, Tirante ha allungato prima sul 4-1 e poi sul 5-3, grazie a un gioco di regolarità senza molti errori gratuiti. Quando Travaglia ha accelerato i tempi l’incontro si è immediatamente riaperto fino a giungere al tie-break.

Il marchigiano ha sciupato un set point e al secondo tentativo è stato invece l’argentino ha fare suo il parziale. Nella seconda frazione avanti per 3-1, Travaglia ha accusato un piccolo passaggio a vuoto che ha permesso a Tirante l’aggancio sul 3 pari. L’italiano ormai pienamente nel match ha alzato nuovamente l’asticella conquistando i successivi 3 games e il secondo set.

L’inerzia sembra non voler cambiare in avvio di terzo set, Travaglia ha trovato subito la via del break e per l’argentino è stata notte fonda. Un medical time-out richiesto da Tirante a metà della frazione, non ha modificato l’impronta del match, l’italiano avrebbe potuto addirittura conquistare un doppio break di vantaggio, ma sul 5-4 non ha tremato centrando l’obiettivo quarti di finale.

E’ stato l’argentino Andrea Collarini (n.209 Atp) il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale della 18°edizione dell’Atp Challenger di Cordenons Acqua Dolomia Serena Wines 1881 Tennis Cup – Internazionali. Il giocatore albiceleste ha sconfitto con un netto 6-1 6-3 l’italiano Francesco Forti. La partita ha vissuto sulla predominanza nel gioco da fondocampo di Collarini che ha subito mostrato di gestire a proprio piacimento i ritmi dell’incontro, Forti ha accennato a una timida reazione sul finire dell’incontro, ma non è servito per sovvertire un esito del match oramai già scritto.

Sul campo 13 dopo una battaglia durata quasi 4 ore (tempo da record per una partita 2 su 3), successo del peruviano Varillas (n.127 Atp) sul ceco Zdenek Kolar, giustiziere di Paolo Lorenzi, con il punteggio di 6-3 6-7 7-6. Una vittoria figlia della tigna del sudamericano che ha dovuto annullare tre matchpoint sul 5-4 e 6-5 del terzo set, al cospetto di un Kolar che ha lottato alla pari punto su punto per far sua la partita.

Il 6 agosto sono in programmi gli incontri dei quarti di finale a partire dalle 13 e le semifinali del tabellone di doppio.

Dal 6 agosto l’accesso alle tribune del campo centrale avverrà nel rispetto della normativa anti-covid che prevedeno il possesso di un valido Green Pass che verrà controllato all’arrivo contestualmente ad un documento di identità valido.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48h antecedenti o la guarigione dall’infezione, avranno la stessa validità della certificazione verde Covid-19/EU Digital Covid Certificate. I biglietti sono acquistabili sia online sul sito: https://www.euro-sporting.it/atp-challenger-80-prevendita-online-per-le-fasi-finali che direttamente all’Eurosporting Cordenons nelle giornate del 6-7-8 al costo di 5 euro a giornata.

A margine dei quarti di finale del tabellone maschile, l’Eurosporting Cordenons presenta la seconda edizione di: “Le mie ruote sono gambe – gli sport paralimpici in vetrina”, manifestazione promozionale delle discipline paralimpiche di tennis, basket, rugby e tiro con l’arco, con la partecipazione di atleti e testimonial di livello internazionale.

L’evento si svolgerà da venerdì 6 a sabato 7 agosto in concomitanza con il “Challenger Atp Acqua Dolomia – Serena Wines Tennis Cup”.

Anche quest’anno, gli organizzatori propongono al pubblico affezionato l’opportunità di seguire da vicino le discipline che tanto interesse hanno dimostrato in ambito sportivo in questi ultimi anni, considerando da sempre lo sport paralimpico un grande mezzo di inclusione ed integrazione sociale.

Presente tra gli altri il campione paralimpico di tiro con l’arco Oscar De Pellegrin, 39enne vincitore nelle paralimpiadi di Londra 2012. La seconda edizione è realizzata grazie al sostegno principale di Studio Covre Brugnera Ed al contributo di Palazzetti, Sanisystem, Unipol Sai Del Savio, L & S Crea la Tua Immagine, Farmacia D’andrea Fontanafredda, Baviera Elettrodomestici, Double G Gioielli, AL-GEL.

RISULTATI SECONDO TURNO SINGOLARE:

A.COLLARINI (ARG) – F.FORTI (ITA) (q) 6-1 6-3

J.P. VARILLAS (PER) (4) – Z.KOLAR (CZE) 6-3 6-7 (5) 7-6 (2)

S.TRAVAGLIA (ITA) (1) – T.A. TIRANTE (ARG) (SE) 6-7 (7) 6-3 6-4

F.GAIO (ITA) (8) – T.M.ETCHEVERRY (ARG) 4-6 3-6