Aviano, decolla un C-5M Galaxy Usa verso il Golfo

AVIANO – È partito oggi, lunedì 2 marzo, poco dopo le 14.30 uno dei due aerei cargo delle forze aeree americane Galaxy C5-M atterrando in serata in una delle basi Usa nel Golfo. La coppia di aerei era arrivata ad Aviano da Ramstein in Germania il 28 febbraio.

L’aereo appartiene alla sezione Travis del trasporto aereo militare americano con base in una strategica installazione dell’U.S. Air Force situata a Fairfield, California, gestita dall’Air Mobility Command. Conosciuta come “Gateway to the Pacific”, ospita il 60th Air Mobility Wing, il più grande stormo di mobilità aerea per personale, gestendo aerei cargo C-5M Super Galaxy, C-17 Globemaster III e cisterna KC-46A Pegasus.

L’aereo può trasportare 100 militari equipaggiati oltre a diverse tonnellate di merci, fra le quali armi, automezzi, elicotteri, sistemi di difesa radar e missilistici. L’aereo dopo aver sorvolato le coste egiziane ha disattivato il trasponder (il sistema di tracciamento radar) evitando così di tracciare il volo fin sulla base di atterraggio ma non è escluso che sia atterrato in Kuwait. Resta ancora ad Aviano il secondo Galaxy.

Al.Rin.