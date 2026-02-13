Bini, Nip Maniago modello sviluppo virtuoso

MANIAGO – “Il Nip di Maniago è un consorzio di sviluppo industriale ricco di importanti attività produttive che, a fianco dell’offerta occupazionale, hanno avuto in questi anni la capacità di crescere anche con investimenti esteri, portando l’eccellenza del made in Friuli Venezia Giulia nel mondo. L’attività del Nip si inserisce in un sistema regionale virtuoso, che anche grazie al sostegno della Regione (oltre 200 milioni di euro dal 2018) ha portato ad attuare sul territorio numerosi progetti in grado di dare risposte concrete a cittadini e imprese”.

Lo ha detto a Maniago l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha partecipato alla visita del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e del sottosegretario del ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino al consorzio Nip (Nucleo per l’industrializzazione dell’ex Provincia di Pordenone).

Fondato nel 1966 a seguito del disastro del Vajont, il Nip gestisce 13 zone produttive e supporta oltre 290 aziende per oltre 6mila dipendenti, offrendo una vasta gamma di servizi infrastrutturali che spaziano dalla gestione idrica e logistica alla manutenzione tecnologica e sociale.

La Regione ha destinato al Nip oltre 15 milioni di euro negli ultimi 9 anni: risorse con cui sono state finanziate 28 diverse iniziative imprenditoriali, tra cui spiccano la creazione di incubatori d’impresa e il potenziamento di infrastrutture logistiche e di urbanizzazione. Numerose le intese sottoscritte con i Comuni del territorio, al fine di estendere la competenza del consorzio. Bini ha inoltre sottolineato la forte collaborazione in essere con il Governo nei settori economici, determinante anche per la risoluzione di alcune crisi industriali.