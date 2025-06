Camminata Ail per “Christian & Davide forever”

SACILE – Si è ripetuta come ogni anno la marcia non competitiva solidale organizzata da Ail Pordenone per ricordare Christian e Davide.

Quest’ anno per dare un nuovo stimolo e novità turistico ambientale l’ iniziativa è stata inserita all’ interno della nota manifestazione liventina Extreme Days, proponendo un percorso inedito , partendo da Piazza del Popolo per svilupparsi dal centro cittadino alla limitrofa campagna con un tratto costeggiante la Livenza e la sua confluenza con il Meschio.

La bella giornata assieme al gradito e inedito camminamento non competitivo ha potuto contribuire alla serena e solidale compagnia di ben 165 partecipanti che si sono poi ritrovati al traguardo di Piazza del Popolo in contemporanea con lo svolgimento di alcuni appuntamenti del programma Extreme Days.

A far gli onori di casa l’ Assessore allo Sport Alberto Gottardo, il Presidente Extreme Days Tobia Nicodemo e il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera.

Ma com’ è nelle storiche e tradizionali edizioni di Christian & Davide Forever la giornata è poi proseguita con il pranzo grigliata presso il maneggio Asd La Cassia strada della Rosta 25 a San Michele di Sacile che ha ospitato ben 230 persone che hanno potuto assaporare una speciale grigliata preparata dai volontari appartenenti alla Associazione Sagra di San Michele sempre disponibili non solo in questa occasione ma pure in altri eventi e iniziative promosse da Ail Pordenone.

Nel pomeriggio poi è stato programmato uno spazio dedicato ai più piccoli con il Battesimo della sella grazie ai responsabili e personale del maneggio.

Il ricavato di entrambi gli eventi è stato devoluto per concreta realizzazione di alcuni progetti relativi alla ematologia pordenonese che Ail Pordenone ha da tempo in serbo di promuovere in vista anche della tanto attesa apertura del nuovo nosocomio pordenonese.

Alla Sangra di San Michele alla Asd La Cassia i sinceri e sentiti ringraziamenti da parte di tutto il mondo e volontari Ail Pordenone.

Stefano Boscariol