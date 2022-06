Casarsa, il sindaco Claudio Colussi nomina la nuova Giunta

CASARSA – Il sindaco della Città di Casarsa della Delizia Claudio Colussi ha nominato la giunta che lo affiancherà nel mandato amministrativo iniziato dopo il voto delle elezioni comunali del 12 giugno scorso. Contestualmente il primo cittadino ha convocato il primo consiglio comunale per venerdì 1 luglio alle ore 18.

“Una squadra – ha dichiarato il sindaco Claudio Colussi – scelta in base alle competenze professionali e all’esperienza personale di ognuno dei componenti, rispettando al contempo la parità di genere e l’esito del voto popolare nelle ultime elezioni, con tre assessori a testa per ognuna delle liste che mi hanno sostenuto. Una giunta che avrà come vicesindaco Ermes Spagnol con cui nei miei precedenti mandati ho collaborato in maniera positiva e che già nell’occasione aveva ricoperto questo ruolo. Alla sua esperienza si affiancano l’entusiasmo e le idee innovative che porteranno gli altri nuovi assessori. Ci sono anche due consiglieri delegati segno di come il nostro sia un gruppo di amministratori in cui tutti concorrono al bene della comunità. La squadra è pronta e di fatto siamo già al lavoro”.

Il sindaco Claudio Colussi seguirà anche i seguenti referati: Affari Generali – Rapporti Istituzionali – Personale – Urbanistica – Cultura.

Questi i membri della giunta e loro referati.

Ermes Spagnol: vicesindaco, Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Viabilità – Edilizia Privata.

Cristina Gallo: Istruzione – Turismo – Pari Opportunità – Servizi Demografici – Affari Legali.

Aurora Gregoris: Politiche Sociali e della Famiglia – Amministratori di Sostegno.

Samuele Mastracco: Sport – Protezione Civile – Polizia Locale – Sicurezza – Volontari Civici.

Antonio Pisani: Bilancio – Programmazione finanziaria – Tributi – Ambiente – Politiche Europee – Transizione digitale.

Paola Zia: Commercio – Agricoltura – Artigianato – Industria.

Consiglieri delegati

Manola Bellinato: Politiche giovanili – Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Antonio Deganutti: Rapporti con le Associazioni.