Dal 25 al 27 aprile Cordenons celebra il Salotto del Gusto

CORDENONS – Tra i Magredi e le Risorgive, dove la natura ha forgiato un ecosistema unico nel suo genere, Cordenons si prepara a celebrare le proprie eccellenze enogastronomiche e artigianali.

Il “Salotto del Gusto”, evento in programma dal 25 al 27 aprile in piazza della Vittoria “e dintorni”, organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con TEF, la società in house della CCIAA di Pordenone – Udine, dedicato ai prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.), offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale autentica e profondamente legata al territorio.

L’iniziativa De.Co. rappresenta molto più di un semplice marchio: è la volontà di un’intera comunità di proteggere e valorizzare un patrimonio produttivo che affonda le radici nella particolarità geografica di questa terra. Cordenons sorge infatti nell’incontro di due ecosistemi straordinari – i terreni asciutti e magri dei Magredi e le acque pure delle Risorgive – che conferiscono ai suoi prodotti caratteristiche organolettiche irripetibili.

Protagonista indiscusso è l’asparago di Cordenons, primo prodotto ad ottenere il prestigioso riconoscimento De.Co. Coltivato nei terreni sabbiosi a ridosso dei fiumi Cellina e Meduna, questo ortaggio beneficia di condizioni pedoclimatiche ideali che ne esaltano gusto, profumo e qualità nutritive. La particolare ventilazione e la composizione del terreno donano agli asparagi cordenonesi un profilo organolettico che li distingue nel panorama regionale.

Nella parte settentrionale del comune, le fragole trovano il loro habitat perfetto. I terreni ghiaiosi, argillosi e sabbiosi, insieme a tecniche di irrigazione tramandate nel tempo, regalano frutti dal colore intenso, brillante e omogeneo, con un equilibrio gustativo che bilancia perfettamente dolcezza e aromaticità. Non meno importante è la nocciola.

Dalla sapiente unione tra tradizione agricola e innovazione nasce la Birra Folpa di Cordenons, un prodotto che racchiude l’essenza del territorio. Realizzata con orzo locale e aromatizzata con asparagi del luogo durante il processo di produzione, questa birra rappresenta una sintesi perfetta dell’identità enogastronomica cordenonese. Infine, le cristalline acque di risorgiva ospitano la trota iridea, vero e proprio indicatore biologico della purezza ambientale. Questo pesce, che qui trova condizioni ideali, completa una proposta gastronomica che spazia dalla terra all’acqua.

Produttori

Azienda Agricola Mucignat di Sist Sonia, Azienda Agricola Del Zotto Luca, Azienda Agricola Pavan Antonino, Azienda Agricola Il Noccioleto Srl,

Ristoranti e Locali

Birrificio Agrò, Zancai Mirko e C. S.n.c. (Birreria Monaco), Caffè Ritz, Botanico Bistrot Al Parco, King Pub Pordenone, La Vecia Osteria del Moro, Le Ciaccole 2.0, L’Osteria con Cucina, Molinari 26, Osteria Antico Burchiello, Osteria Turlonia, Prosciutteria F.lli Martin, Sostansa, Vert Pordenone, Mister Paella, Martinez Cocktail Catering.