Distretto Sile Meduna: nuove risorse per le imprese. Intervento di Mariutti

AZZANO DECIMO – In questi giorni è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi destinati alle imprese del distretto del commercio Sile-Meduna. Un’opportunità importante per sostenere gli investimenti delle attività del territorio, puntando su innovazione, sostenibilità e sicurezza.

Ne parliamo con Federico Mariutti (nella foto), presidente Confcommercio del mandamento di Azzano Decimo, che sottolinea con soddisfazione l’arrivo di queste risorse. «Oggi è davvero una bella giornata per noi: finalmente ci sono fondi che le imprese possono utilizzare per sostenere alcune delle spese necessarie alla loro crescita e al loro ammodernamento».

Il bando prevede due principali linee di intervento. La prima riguarda la sostenibilità ambientale: sono finanziabili interventi legati all’efficientamento energetico, alla riduzione dei consumi e alla gestione dei rifiuti. La seconda linea è dedicata invece alla digitalizzazione delle imprese, con contributi per l’adozione di nuove tecnologie e per il miglioramento dei sistemi di sicurezza delle attività commerciali.

Si tratta di una misura accessibile anche alle realtà più piccole. «La spesa minima prevista è di 1.500 euro – spiega ancora Mariutti – con un contributo pari al 50 per cento dell’investimento. Non si tratta di cifre altissime, ma proprio per questo anche le piccole spese possono essere sostenute e diventare un’occasione concreta di miglioramento per tante attività».

Per illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dal bando, è stato organizzato un incontro pubblico aperto alle imprese interessate che si terrà martedì 17 marzo, alle ore 20, nella sede del Comune di Azzano Decimo, dove verranno presentati tutti gli aspetti tecnici dell’iniziativa.

Il progetto coinvolge direttamente i comuni che fanno parte del distretto e del mandamento di Confcommercio: Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pasiano, Prata, Chions e Pravisdomini.

Un’occasione concreta, dunque, per le imprese del territorio che vogliono investire nel futuro, migliorando l’efficienza, la sostenibilità e la sicurezza delle proprie attività.