PORDENONE – Rendere il centro urbano più sicuro e accogliente durante le festività natalizie, garantendo maggiore tranquillità a cittadini, visitatori, commercianti e a tutti coloro che frequenteranno Pordenone nel periodo delle iniziative natalizie. È questo l’obiettivo del progetto Steward, fortemente voluto da Fipe-Confcommercio provinciale, che diventa ora operativo grazie a un contributo della regione Fvg.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà di dare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e vivibilità del centro cittadino, trasformando tempestivamente le risorse regionali in un servizio a disposizione della comunità. Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche promosse dalla regione in materia di sicurezza urbana, sotto la guida dell’assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti.

L’associazione di categoria del capoluogo ha scelto di passare subito dalla progettualità alla fase operativa, attivando, in collaborazione con Gis, un servizio che prevede l’impiego di personale qualificato e adeguatamente preparato.

Gli steward saranno presenti nelle aree individuate del centro cittadino, con particolare attenzione ai parcheggi multipiano e alle zone interessate dalle casette di Natale. La loro presenza avrà una funzione di presidio, supporto e prevenzione, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza, a intercettare eventuali situazioni di criticità e a offrire un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Il progetto si inserisce in un momento particolarmente significativo per la città, anche alla luce del pacchetto di provvedimenti urgenti adottati dal sindaco per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare il decoro urbano. Le ordinanze del 6 novembre scorso, in vigore fino al 28 febbraio 2027, introducono infatti specifiche misure per contrastare situazioni di degrado e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, anche in previsione dell’aumento delle presenze legato alle festività natalizie.

«Una città attrattiva è prima di tutto una città in cui le persone si sentono tranquille nel vivere gli spazi pubblici, passeggiare, fare acquisti e frequentare i locali – dichiara Fabio Pillon, presidente provinciale di Confcommercio –. La sicurezza è un elemento fondamentale anche per la vitalità economica del centro: le attività commerciali e i pubblici esercizi rappresentano un presidio naturale del territorio e hanno tutto l’interesse a operare in un contesto ordinato, curato e accogliente. Il progetto promosso da Fipe dimostra quanto sia importante fare rete e trasformare le opportunità di finanziamento in interventi concreti. È attraverso la collaborazione tra associazioni di categoria, regione, comune e realtà operative come Gis che possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita cittadina e a valorizzare il nostro centro storico».

«La sicurezza e la vivibilità del centro cittadino sono temi che riguardano da vicino i nostri pubblici esercizi e tutte le attività economiche che ogni giorno animano la città – precisa Fabio Cadamuro, presidente del gruppo Fipe. –. Per questo abbiamo voluto fortemente questo progetto e, grazie al contributo della regione, abbiamo scelto di trasformare subito questa opportunità in un servizio concreto. La presenza degli steward vuole rappresentare un presidio qualificato e un punto di riferimento per chi frequenta il centro, soprattutto in un periodo di grande affluenza come quello delle festività natalizie. Siamo convinti che una maggiore presenza sul territorio, insieme alla prevenzione e alla collaborazione con le istituzioni, possa contribuire a rendere la città più sicura e accogliente».

Attraverso la collaborazione con Gis e il coinvolgimento di operatori qualificati, Fipe Confcommercio intende quindi affiancare le iniziative istituzionali con un’azione concreta sul territorio, nella consapevolezza che la sicurezza urbana sia il risultato di un impegno condiviso tra amministrazioni, regione, associazioni di categoria, operatori economici e soggetti che vivono quotidianamente la città.

Un progetto che conferma il ruolo attivo dell’Associazione di categoria nella promozione di un centro cittadino più sicuro, vivibile e accogliente, a beneficio dell’intera comunità.