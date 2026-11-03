Electrolux, spiragli per Porcia dopo il vertice di Roma: più produzione di lavasciuga, ma restano gli esuberi

Al tavolo del Ministero l’azienda apre alla possibilità di aumentare oltre il 50% la quota produttiva destinata allo stabilimento pordenonese. I sindacati chiedono però garanzie vincolanti su occupazione, investimenti e futuro del sito.

PORCIA – Qualche spiraglio per il futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia, ma la partita resta aperta. L’incontro del 3 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha portato alcune aperture da parte del gruppo svedese, in particolare sul fronte produttivo, senza tuttavia sciogliere i nodi principali legati all’occupazione e alle prospettive industriali del sito pordenonese.

L’elemento di maggiore interesse per Porcia riguarda la produzione delle lavasciuga. Electrolux avrebbe aperto alla possibilità di aumentare dal 30% a oltre il 50% la quota di produzione da mantenere nello stabilimento. Una prospettiva che rappresenterebbe un passo avanti rispetto alle ipotesi iniziali e che potrebbe contribuire a rafforzare il ruolo del sito all’interno della strategia industriale del gruppo. Si tratta, tuttavia, di una disponibilità che dovrà essere tradotta in impegni precisi.

Restano infatti numerose le questioni ancora da affrontare. A cominciare dagli esuberi previsti dal piano di riorganizzazione aziendale, che a livello complessivo sono stati quantificati in circa 1.041 lavoratori, al netto dello stabilimento di Cerreto d’Esi. Per Porcia il tema della salvaguardia dei posti di lavoro continua a essere centrale, insieme alla necessità di individuare strumenti che consentano di gestire la riorganizzazione senza ricadute traumatiche sul personale.

Tra le richieste sindacali figurano il ricorso alla cassa integrazione a rotazione, il sostegno al ricambio generazionale e soprattutto la tutela delle competenze professionali presenti sul territorio. Particolare attenzione viene riservata alle attività di ricerca, progettazione e sviluppo, considerate essenziali per garantire allo stabilimento un futuro che non sia limitato alla sola produzione.

Un altro capitolo riguarda gli investimenti annunciati da Electrolux, pari a 90 milioni di euro, sui quali resta da chiarire la distribuzione delle risorse e la loro effettiva ricaduta sui singoli stabilimenti italiani.

Dal confronto romano è emersa anche la richiesta del ministro Adolfo Urso di arrivare a un documento più dettagliato, con indicazioni precise sugli investimenti, sul mantenimento dei siti produttivi, sulle attività di ricerca e sviluppo e sulla riduzione degli esuberi. Un passaggio ritenuto fondamentale per trasformare le aperture aziendali in garanzie verificabili.

La posizione sindacale resta prudente. La FIM-CISL ha riconosciuto alcuni passi avanti, giudicandoli però ancora insufficienti per arrivare a un’intesa. La richiesta è quella di ottenere impegni concreti e vincolanti, in grado di assicurare prospettive industriali e occupazionali ai lavoratori.

La vertenza è destinata a proseguire anche nei prossimi giorni, mentre l’attenzione si concentra sul confronto internazionale del gruppo previsto a Stoccolma il 6 novembre, chiamato a valutare le strategie di riorganizzazione di Electrolux.

Per Porcia, dunque, il vertice di Roma lascia intravedere una possibilità di rafforzamento della produzione delle lavasciuga, ma non offre ancora risposte definitive sul futuro dello stabilimento. La sfida resta quella di salvaguardare occupazione, competenze e capacità produttiva, evitando che la riorganizzazione si traduca in un progressivo ridimensionamento della presenza industriale nel territorio pordenonese.