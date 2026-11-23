PORDENONE – Fabio Pillon è stato confermato presidente di Confcommercio Pordenone. Ha sconfitto (33-16) Aldo Biscontin in una votazione conclusa alle 22 del 23 novembre.

Questa la prima dichiarazione del confermato presidente Pillon. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia. Il risultato della votazione, con 33 preferenze a mio favore contro le 16 ottenute dal mio sfidante Aldo, rappresenta per me una grande responsabilità e uno stimolo a lavorare nell’interesse dell’associazione e di tutti gli associati.

Desidero sottolineare che questa competizione non è mai stata una questione personale, ma un confronto sulle idee, sui programmi e sulle prospettive per il futuro dell’Ascom. È stato un momento di dialettica interna, nel quale sono emerse sensibilità e proposte diverse, tutte meritevoli di attenzione.

Il mio impegno sarà quello di proseguire su questa strada, mantenendo aperto il dialogo e valorizzando il contributo di tutti. L’associazione deve continuare a essere una realtà unita, capace di confrontarsi sui contenuti e di lavorare con spirito costruttivo per raggiungere obiettivi condivisi».