Eurosporting: presentato Padel Fip Bronze Cordenons 2025

CORDENONS – I grandi eventi estivi internazionali di sport sono nuovamente pronti per sbarcare alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons che anche quest’anno ospiterà tre imperdibili

appuntamenti per quanto riguarda padel e tennis.

A prendersi per prima la scena sarà la quinta edizione del torneo Fip Bronze di padel inserito nel circuito “Cupra Fip Tour” in programma da mercoledì 11 a domenica 15 giugno con un montepremi complessivo di 10.000 euro. Dal 27 luglio al 2 agosto sarà poi la volta dell’Itf femminile W75 che quest’anno compirà 10 anni e a seguire dal 3 al 10 agosto tornerà l’Atp Challenger 75 giunto alla 22esima edizione.

Andando con ordine saranno quasi 70 coppie suddivise nei due tabelloni maschile e femminile ad animare per cinque giorni il Fip Bronze di Padel. Ad aprire il torneo saranno le qualificazioni in programma mercoledì 11 e giovedì 12, il clou dell’evento si consumerà

venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 con gli incontri del tabellone principale che

eleggeranno due nuove coppie al maschile e al femminile da iscrivere nell’albo d’oro della manifestazione. Sono 46 le coppie iscritte nel torneo maschile e 22 quelle nella competizione femminile del Fip Bronze.

Il torneo è stato presentato questa mattina (giovedì 5 giugno) alla presenza di varie

autorità politico-sportive del territorio, da Lucas Campiutti direttore del torneo maestro di padel e giocatore dell’Eurosporting nonché da Serena Raffin responsabile eventi della

struttura sportiva pordenonese.

Presenti per l’occasione: Lucia Buna, Consigliere Regionale Friuli Venezia Giulia

Giuseppe Netto, Assessore del Comune di Cordenons Antonio De Benedittis, Presidente Fitp FVG, Vice Presidente Vicario CONI FVG Dorino De Crignis, Delegato Coni Pordenone

Marinella Ambrosio, Presidente dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia

Nel tabellone maschile da seguire con particolare attenzione la coppia britannico-spagnola numero 1, formata da Cristian Medina Murphy e Alberto Garcia Jimenez rispettivamente numero 103 e 122 del ranking mondiale. Attestati come secondi favoriti del torneo Adrian Marques e Miguel Gonzales con quest’ultimo che ha già griffato l’albo d’oro nel 2023 in coppia con un altro compagno.

C’è grande curiosità anche per vedere all’opera il binomio numero 3 del seeding friulano, Manuel Castaño giovane di 16 anni promessa del padel mondiale che giocherà in coppia con Alejandro Jerez Carner. Da non perdere le gesta sul campo di Agustin Reca, figlio di Gabriel Reca (leggenda del padel). I migliori italiani iscritti al torneo sono Daniele Cattaneo (170 al mondo) e Pier Giulio Farabbi (219 al mondo) che giocheranno in coppia rispettivamente con Santino Giuliani e Lucas Danuzzo. Infine ci sarà il veterano argentino Adrian “Tito” Allemandi che nonostante gli zero punti raccolti (perché gioca altri circuiti professionistici) è stato un top 10 al mondo e in passato ha giocato con autentiche icone del padel come Paquito Navarro, Lamperti e altri, vincendo due volte i campionati mondiali con la nazionale albiceleste.

Dando un’occhiata al tabellone femminile spicca fra tutte la coppia Jessica Castello (n.13 al mondo) e Lorena Rufo Ortiz (n.23 al mondo) che si presentano ai nastri di partenza in qualità di teste di serie numero 1. Tra le coppie favorite quella formata dall’azzurra Caterina Maria Baldi (vincitrice del Fip Rise Cordenons 2023) e la britannica Aimee Gibson. Desta interesse la presenza dell’ex tennista olandese Rosalie Van Der Hoek che nel 2021 è stata numero 83 del mondo nella classifica mondiale Wta di doppio conquistando 30 tornei del circuito Itf di specialità, prima di passare definitivamente al padel, disciplina nella quale attualmente occupa la posizione numero 110 nella classifica stilata dall’International Padel Federation.

Tra le iscritte anche l’italiana Letizia Dell’Agnese, nata a Pordenone e cresciuta come giocatrice di padel all’Eurosporting Cordenons, che giocherà il torneo in coppia con Camilla Ronchini.

In occasione del torneo verrà allestita una tribuna da 300 posti. L’ingresso ai match è

gratuito. Dagli ottavi di finale in poi, cioè dal pomeriggio di sabato 14 giugno, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale Padel.

Betadine, si conferma, per il terzo anno consecutivo, Major Sponsor del torneo FIP Bronze Eurosporting Cordenos. Grazie alla consulenza di Havas Play, Betadine prosegue il percorso strategico di investimento nel padel professionistico con l’intento di ampliare il proprio pubblico e aumentare la notorietà del brand. L’interesse crescente verso questa disciplina, che coinvolge atleti e atlete di alto livello, come nel caso del FIP Bronze Eurosporting, rappresenta un’opportunità per il marchio di raggiungere target diversificati, rafforzando al contempo la propria presenza nella quotidianità degli italiani.

Entry list maschile e femminile scaricabile su