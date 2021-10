Fip Star Padel Cordenons, presente la stella Roberta Vinci. Avvio il 7 ottobre

CORDENONS – E’ ormai tutto pronto per la 1°edizione del Fip Star Padel, torneo internazionale che si disputa sui quattro nuovi campi all’aperto dell’Eurosporting Cordenons.

L’evento che si aprirà a partire da giovedì 7 ottobre, con gli incontri delle qualificazioni del tabellone maschile; inizio alle 18 (meteo permettendo), è uno dei quattro eventi di caratura internazionale che si disputano nell’autunno italiano. Il torneo avrà un prize money di 10.200 euro e assegnerà punti per il World Padel Tour.

Tra i nomi di spicco va annoverata la presenza nel tabellone femminile di Roberta Vinci, l’ex top ten della classifica Wta e finalista agli Us Open del 2015, che dopo aver appeso la racchetta da tennis al proverbiale chiodo; da alcuni mesi si sta cimentando nei tornei internazionali di padel in coppia con la lombarda Giulia Sussarello. Una scalata repentina quella della Vinci che in soli tre mesi è passata dal circuito Slam by Mini, ai campionati assoluti; per arrivare a griffare nello scorso fine settimana il torneo internazionale di Torino. Un risultato che le è valso la conquista dei primi 20 punti nella classifica mondiale di padel, sinonimo di top 200 mondiale della categoria.

Una progressione vertiginosa che lascia presagire a una Vinci che sente di potere togliersi soddisfazioni anche nel padel: a colpi di bandeja, globo e volée, esattamente come conquistava piazzamenti prestigiosi e tornei nel circuito Wta di tennis, evidentemente non solo un semplice hobby agonistico con tanto di ruolo di prime favorite del torneo friulano.

A contendere al binomio azzurro Sussarello/Vinci il titolo in palio sui campi in padel dell’Eurosporting, ci proverà la coppia a tinte latine, spagnolo-messicana, formata da Minerva Huertas Talamino – Camila Ramme, che promettono di dare battaglia alle italiane. C’è curiosità per la presenza in tabellone di due coppie legate a doppio filo con l’Eurosporting Cordenons: Sabina Da Ponte/Letizia Dell’Agnese e Rebecca Corai/Erika Morello, binomi che sono stati tra i primi in assoluto a giocare il padel alle latitudini di Pordenone e non solo.

Non da meno il livello tecnico offerto dal tabellone maschile con la presenza del binomio spagnolo Antonio Fernandez Cano – Jose Antonio García Diestro, tra i primi 40 nella classifica del World Padel Tour e recenti vincitori a inizio settembre nella tappa del circuito Fip Star Sardegna Open a Cagliari. A dare filo da torcere ai due favoriti per la conquista del torneo, ci penseranno due coppie provenienti da Spagna e Qatar: Raúl Marcos Durán – Mohammed Saadon Alkuwari e Javier García Mora – Abdulla Ali A H Al-Hijji, che al di là dei nomi di non facile lettura, saranno pronti a duellare dal primo all’ultimo colpo per contendere il titolo.

Tra le coppie azzurre da segnalare Nicolò Cotto – German Dario Tamame, teste di serie numero 4, che punteranno a contrastare il predominio delle coppie favorite nel torneo friulano.

Gli incontri del tabellone principale inizieranno venerdì 8 ottobre, l’atto conclusivo della manifestazione è in programma domenica 10 ottobre quando a partire dalla mattinata si disputeranno le semifinali e finali di entrambi i tabelloni.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un grande spettacolo sui campi in padel dell’Eurosporting Cordenons. Info e PRENOTAZIONE POSTI IN TRIBUNA da www.euro-sporting.it/fip-star-padel-2021.