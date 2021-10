Fip Star Padel Cordenons: in campo le teste di serie numero uno Garcia e Vinci

CORDENONS – Si accendono i riflettori sulla 1°edizione del Fip Star Padel Giglio sui nuovi campi dell’Eurosporting Cordenons. Il tabellone maschile è entrato nel vivo con la disputa degli incontri dei sedicesimi di finale. In apertura di programma Di Giovanni/Cattaneo, numero 8 del seeding friulano, si sono imposti con un eloquente 6-2 6-0 su Di Pretoro/Govoni.

Avanzano agli ottavi anche altre due coppie gli spagnoli Tura Camplanas/Battalla Lopez e gli azzurri Zanon/Sardella vincitori rispettivamente su Rochira/Dal Mas e Moreira/Parodi. Niente da fare per i beniamini di casa Portello/Simeoni, sconfitti con un netto 6-0 6-1, dal binomio spagnolo Vazquez Fernandez/Van Beek.

Andamento speculare nella sfida tra Presello/Sveikauskas e Jimenez Casas/Abdulla con questi ultimi che hanno imposto un doppio bagel alla coppia italo-lituana. Escono anche Bevilacqua/Ruffolo piegati con un doppio 6-2 dagli iberici Maqueda Laboret/Hernandez Penalosa.

Accedono agli ottavi di finale senza alcun patema Alex e Marcelo Capitani che liquidano con un doppio 6-1, l’altra coppa azzurra Tagliapietra/Guastamacchia.

Sabato 9 ottobre si disputeranno gli ottavi e i quarti di finale del tabellone maschile e femminile con inizio alle ore 11. C’è grande attesa per il debutto nel torneo delle teste di serie numero 1: gli spagnoli Josè Antonio Garcia/Antonio Fernandez Cano per quanto riguarda il torneo maschile e Roberta Vinci/Giulia Sussarello nel femminile, due coppie che partono con i favori del pronostico al cospetto dei rispettivi avversari di ottavi di finale.

Info, tabelloni, orari di gioco e PRENOTAZIONE POSTI IN TRIBUNA da www.euro-sporting.it/fip-star-padel-2021.

A partire dai quarti di finale maschili e femminili gli incontri saranno trasmessi in streaming dal canale Youtube della Fip Cupra Padel Tour.

RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE TABELLONE MASCHILE:

DI GIOVANNI/CATTANEO (ITA) (8) – DI PRETORO/GOVONI (ITA) 6-2 6-0

TURA CAMPALANAS/BATTALLA LOPEZ (ESP) – ROCHIRA/DAL MAS (ITA) 6-2 6-2

ZANON/SARDELLA (ITA) – MOREIRA/PARODI (ARG) 6-2 6-3

VAZQUEZ FERNANDEZ/VAN BEEK (ESP) (5) – PORTELLO/SIMEONI (ITA) 6-0 6-1

JIMENEZ CASAS (ESP) /ABDULLA (QAT) (6) – PRESELLO (ITA)/SVEIKAUSKAS (LTU) 6-0 6-0

MAQUEDA LABORET/HERNANDEZ PENALOSA (ESP) – BEVILACQUA/RUFFOLO (ITA) 6-2 6-2

GONZALEZ CONTRERAS/LOPEZ BRAVO (ESP) – CARZITTI/CHIARADIA (ITA) 6-2 6-2

MONTIEL/NIETO (ESP) – ALBANO/BENETTON (ITA) 6-2 6-0

A.CAPITANI/M.CAPITANI (ITA) – TAGLIAPIETRA/GUASTAMACCHIA (ITA) 6-1 6-1

DELTELL JUAN/PICO ORTEGA (ESP) – MALOSSO/FABRO (ITA) W.O.

GRANATIERO/STOCCO (ITA) – GARCIA MORA (ESP)/ALI AL HIJJI (QAT) (3)

MARCHI/FABRIS (ITA) – MENDEZ VIVES (ITA) – NIKOLOV (BUL)

VERRI/NAVARRO (ITA) – CREMONA/CASSETTA (ITA) (7)

TAMAME/COTTO (ITA) (4) – BAILOT/ALFREDO LOPEZ (ITA)