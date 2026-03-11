Golfo, aerei cisterna e maxi cargo in azione ad Aviano

AVIANO – Inconsueto “spettacolo” oggi, mercoledì 11 marzo, sui cieli sopra Aviano. Per gran parte della giornata un aereo cisterna Boeing Kc-135 T Stratotanker ha sorvolato nel classico circuito cosiddetto a biscotto a 24mila piedi di altezza l’area da Aviano a Belluno rifornendo in volo una decina di aerei caccia F-16 di base ad Aviano partiti dallo scalo friulano.

L’aereo cisterna è arrivato poco dopo mezzogiorno dalla base aerea militare Usa di Mildenthal in Gran Bretagna e ha iniziato il suo lavoro di distribuzione di carburante ai caccia. L’aereo ha rifornito anche due caccia F16 italiani partiti da Istrana (Treviso).

In mattinata, poco dopo le 8, dalla base aerea di Delaware negli Usa è arrivato invece un aereo cargo Lockheed C-5 del 436 Airlift Wing. L’aereo è in grado di trasportare al suo interno 4/5 caccia F16 smontati. Analoghi velivoli sono partiti nei giorni scorsi per il Golfo arabico dove è in corso il conflitto Israeloamericano contro l’Iran. Il 436th Airlift Wing è un’unità attiva dell’aeronautica degli Stati Uniti, di stanza presso la base aeronautica di Dover, nel Delaware.

Il 436 AW è composto da gruppi operativi, di manutenzione, di supporto alla missione e medici, oltre a 12 divisioni e due distaccamenti e fornisce il 25% della capacità di trasporto aereo tra teatri della nazione, facilitando il movimento in tutto il mondo di merci e personale di grandi dimensioni in missioni di trasporto aereo programmate, con incarichi speciali, esercitazioni e di emergenza. Il 436 AW è l’unica dotata di C-5 Galaxy pronta al combattimento in grado di impiegare tattiche di lanci aerei e operazioni speciali a supporto del trasporto aereo mondiale e gestisce l’arrivo delle salme dei caduti americani nei vari teatri di guerra.

