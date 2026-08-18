Guerra – Voli addestrativi con aerocisterne e nuovi transiti di cargo

AVIANO – Intensa giornata di attività a Aviano fra arrivi e partenze e voli addestrativi. Nei cieli friulani fra gli altri ha fatto la sua comparsa uno dei tanti aerei cisterna Boeing Kc-135 (nella foto) che hanno base a Mildenhall in Inghilterra dove nella giornata odierna, martedì 18 agosto, due di loro si sono alternati fra cielo dell’Olanda e sopra l’Oceano a sud dell’Inghilterra mentre il terzo ha preso la strada verso l’Italia poco dopo le 10 del mattino.

Sopra a Aviano a circa 24mila piedi di altezza ha effettuato decine di passaggi a “biscotto” rifornendo in addestramento alcuni F16 del 31st Flyght Wing di Aviano. Poco dopo le 15 ha fatto rotta verso l’Inghilterra dove è atterrato poco dopo le 17 assieme agli altri due anche loro rientrati alla base.

Da Mildenhall partono le aerocisterne che sul Mediterraneo riforniscono i cacciabombardieri che vanno nel Golfo per le operazioni belliche in Iran. Ad Aviano poi sono arrivati alcuni aerei cargo C130 dalla Spagna, Rota, e da Ramstein (Lion446 e Rch496) di vari squadroni specializzati trasporti speciali.

Questi squadroni sono spesso stati impiegati per voli da Aviano verso la Giordania e Israele. I due C130 sono poi ripartiti nel tardo pomeriggio per le loro basi di partenza, Rota e Ramstein. Al primo mattino da Brescia è arrivato invece un Gulfstream trasporto vip della USAF. Al.Rin.