Allerta meteo gialla: Pordenone nel mirino dei temporali da mercoledì 9 sera

PORDENONE – L’estate friulana abbassa improvvisamente i toni: da mercoledì 9 sera il Pordenonese entra nel cuore di un’ondata di maltempo, con la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 6 di mercoledì 9 settembre fino alle 18 di giovedì 10.

Pordenone tra le zone più esposte

La nostra provincia ricade quasi interamente nella zona di allertamento FVG-A, quella che include il bacino del Livenza e del Lemene, la montagna occidentale e la pianura pordenonese: un’area per cui è stata dichiarata allerta gialla per criticità idrogeologica ordinaria da temporali.

Alle previsioni regionali si somma un quadro locale che vede rovesci e temporali sparsi già nel pomeriggio di mercoledì, destinati a intensificarsi con il passare delle ore. Non si escludono fenomeni forti, con piogge localmente intense e raffiche di vento capaci di creare disagi anche sul territorio pordenonese.

Giovedì 10, la fase più critica

La giornata di giovedì è attesa come la più delicata: sono previste piogge da abbondanti a intense, soprattutto nella prima parte del giorno. Su pianura e fascia costiera – dunque anche nel basso Pordenonese e nelle aree vicino al Livenza – i fenomeni potranno risultare localmente molto forti, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sul deflusso delle acque.

Cosa rischia il territorio

La valutazione tecnica della Protezione civile evidenzia, per le aree in allerta gialla, rischi concreti di:

• locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e nel drenaggio urbano (allagamenti stradali, difficoltà di deflusso in città e nei centri minori);

• fenomeni di instabilità dei pendii, soprattutto nelle zone collinari e prealpine del Pordenonese;

• possibili interruzioni della viabilità;

• criticità legate alle raffiche di vento durante i temporali.

Le raccomandazioni per cittadini e amministrazioni

Per questo la Protezione civile invita alla massima vigilanza sul territorio, in particolare:

• nelle aree adibite a campeggio, molto frequentate in queste settimane tra pianura e prima montagna pordenonese;

• in concomitanza di manifestazioni all’aperto, sagre e eventi programmati tra mercoledì e giovedì.

Ai Comuni della provincia di Pordenone è richiesta l’attivazione delle procedure operative previste per l’allerta gialla, per garantire una risposta rapida in caso di criticità.