Happy Days 2025, evento a Cordenons 31 maggio-1 giugno

CORDENONS – Dopo il grande successo della prima edizione, “Happy Days, un weekend d’estate” torna a Cordenons per una seconda edizione ancora più ricca, vivace e coinvolgente. L’iniziativa è

promossa dall’Associazione Sviluppo e Territorio, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Cordenons in Vista e con il sostegno del Comune di Cordenons. L’appuntamento è per il weekend di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025, con due giornate all’insegna del divertimento, della musica e dell’atmosfera unica degli anni ’50 e ’60, che trasformeranno Piazza della Vittoria nel cuore pulsante dell’estate.

Sarà un’occasione speciale per vivere il centro di Cordenons in modo diverso: tra spettacoli, esibizioni, buon cibo, danze scatenate, giochi per bambini, auto d’epoca e tante sorprese. Il tutto immerso in un’ambientazione vintage che farà rivivere il fascino senza tempo di un’epoca colorata e spensierata.

Il programma

Sabato 31 maggio si comincia nel pomeriggio con i saluti e il benvenuto da parte delle autorità. Ci sarà l’inaugurazione in presenza del Sindaco e assessori del comune di Cordenons, i quali porteranno i saluti dell’amministrazione comunale con Associazione Sviluppo e Territorio e Associazione Commercianti Cordenons. Di seguito ci sarà l’esibizione delle majorette Onda Azzurre di Jesolo, che porteranno in piazza ritmo, eleganza e spettacolarità, anticipate dalla Polizia a Cavallo.

Segue alle ore 19:00/20:30 il coro 7th Note Gospel Lab: 11 voci soliste accompagnate da 4 musicisti (pianoforte, chitarra, basso e batteria) con un progetto pop rock che spazia dai brani funky degli anni 70 come Steve Wonder, Jackson 5, ai brani rock di autori come Police fino alle composizioni più recenti, sempre legati alla musica Motown ad

esempio Bruno Mars, Ja miroquai e molti altri in uno spettacolo entusiasmante.

La serata continuerà con tanta musica live e voglia di ballare grazie agli Aglio Olio e Swing, con classici della musica italiana degli anni ‘20 agli anni ‘50 eseguito in stile swing jazz e gipsy, che ci faranno scatenare al ritmo più travolgente. Per gli appassionati di motori, sarà imperdibile l’esposizione di auto americane curate da Rusty Mask Garage, accanto a una selezione di vespe e lambrette d’epoca grazie al Vespa Club di

Pordenone.

Domenica 1 giugno si aprirà in grande stile con la partenza ufficiale, direttamente da Piazza della Vittoria, della 5ª tappa del Giro del Friuli Juniores 2025, un momento sportivo che darà slancio all’intera giornata. Per tutta la domenica il centro sarà animato da tante attività pensate per tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi con giochi in legno di una volta con Nuvoletta e Semola, laboratori, trucca bimbi di Francesca, animazione e bolle di sapone. Gli amanti del vintage potranno esplorare il mercatino a tema, ricco di abbigliamento, oggettistica e memorabilia che riportano dritti indietro nel tempo. L’Associazione Cordenonese del Ciavedal metterà in esposizione, dalle 10:30 alle 18:00, fotografie e cartoline di Cordenons negli anni ‘50 e dalle 10:30 alle 17:00 ci sarà l’esposizione auto d’epoca a cura di Ruote Del Passato.

Durante la giornata ci saranno anche coinvolgenti spettacoli di danza, con performance in stile

rockabilly e le esibizioni delle scuole ASD Passi di Danza e GDS Clara, che porteranno in scena coreografie energiche e appassionate.

Uno dei momenti più attesi sarà senza dubbio l’esibizione “La donna nel tempo”, curata

dall’Associazione Red Lips: un’affascinante rappresentazione in stile pin-up che, con eleganza e ironia, ripercorrerà l’evoluzione del ruolo femminile attraverso decenni di stile, moda e cambiamento sociale.

Grandi ospiti della giornata i Funkasin Street Band, una formazione esplosiva che con il suo ritmo funky e la sua energia contagiosa coinvolgerà il pubblico in un finale tutto da ballare.

Happy Days a Cordenons è molto più di una festa: è un tuffo nel passato, un’occasione per stare insieme, divertirsi e celebrare l’estate in un’atmosfera originale e piena di vita. Un evento pensato per tutta la comunità, in cui tradizione, musica e voglia di stare bene si fondono in un’unica grande emozione.

Orario Sabato

Dalle 18:00 alle 00:00 Animazione per bambini: Gonfiabili e pesca cigni

Dalle 18:00 alle 00:00 Esposizione auto americane

Dalle 18:00 alle 00:30 Street Food operativo

Dalle 19:00 alle 20:30 Esibizione del coro 7th Note Gospel Lab

Alle 18:00 Majorette

Alle 19:15 Esibizione del coro 7th Note Gospel Lab

Alle 21.30 Esibizione di Aglio Olio Swing band

Orario Domenica

Dalle 10:00 alle 13:00 Giochi in legno per i bambini

Dalle 10:30 alle 17:00 Esposizione auto d’epoca

Dalle 10:30 alle 18:00 Esposizione fotografie e cartoline

Dalle 10.00 alle 20.00 Mercatino vintage

Dalle 10.00 alle 22.00 Street food operativo

Dalle 15:00 alle 19:00 Giochi in legno per i bambini

Dalle 15.00 alle 17.30 Truccabimbi e bolle di sapone

Dalle 18:00 alle 00:30 Street Food

Alle 15:00 Esibizione Red Lips

Alle 17.00 Esibizione scuola di danza ASD Passi di Danza

Alle 18.30 Show dei Funkasin Street Band

Alle 19.30 Gran finale Scuola GDS Clara di Sacile