12.1 C
Pordenone
venerdì , 14 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“I Papi e i contadini”, presentazione il 15 a San Vito

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

SAN VITO AL T. – Nel prestigioso Teatro Arrigoni a San Vitoa Tagliamento si svolgerà, sabato 15 novembre alle 17, l’evento aperto a tutti di presentazione del libro “I Papi e i contadini” da parte dell’ autore Nunzio Primavera. La presentazione del libro è inserita nel programma del Giubileo Diocesano degli agricoltori e della Giornata del Ringraziamento 2025

La religione vissuta nel senso più alto della dottrina cattolica, nel rispetto della persona e nella tutela dei più deboli, è il filo rosso che lega la storia dell’Italia cattolica con quella dei contadini. Sulla fede nelle campagne e i rapporti tra i Papi e i contadini è incentrato il quarto libro di Nunzio Primavera che analizza la storia della Coldiretti attraverso questa angolazione.

Un saggio, pubblicato da “Laurana Editore”, che completa l’analisi avviata con La gente dei campi e il sogno di Bonomi, a cui hanno fatto seguito La terra restituita ai contadini e Il cuore giovane della Coldiretti. Questa volta il filo conduttore è la religione che “ da sempre è legata alla società rurale” come sottolinea nella postfazione il segretario della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. “La tradizione e la natura intessono trame – scrive Gesmundo – che si manifestano nel rito, immagine di quel ciclo vitale di cui i contadini da sempre sono depositari e custodi”.

Un testo oggi più che mai attuale e coinvolgente alla luce della enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” che lancia un appello alla cura della casa comune. Il libro si apre con la benedizione e l’apprezzamento del santo Padre all’opera di Nunzio Primavera per il contributo soprattutto nei confronti dei giovani alla conoscenza del rapporto della Coldiretti con i Papi e con la dottrina sociale della Chiesa che è nel Dna dell’organizzazione agricola.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.