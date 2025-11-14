“I Papi e i contadini”, presentazione il 15 a San Vito

SAN VITO AL T. – Nel prestigioso Teatro Arrigoni a San Vitoa Tagliamento si svolgerà, sabato 15 novembre alle 17, l’evento aperto a tutti di presentazione del libro “I Papi e i contadini” da parte dell’ autore Nunzio Primavera. La presentazione del libro è inserita nel programma del Giubileo Diocesano degli agricoltori e della Giornata del Ringraziamento 2025

La religione vissuta nel senso più alto della dottrina cattolica, nel rispetto della persona e nella tutela dei più deboli, è il filo rosso che lega la storia dell’Italia cattolica con quella dei contadini. Sulla fede nelle campagne e i rapporti tra i Papi e i contadini è incentrato il quarto libro di Nunzio Primavera che analizza la storia della Coldiretti attraverso questa angolazione.

Un saggio, pubblicato da “Laurana Editore”, che completa l’analisi avviata con La gente dei campi e il sogno di Bonomi, a cui hanno fatto seguito La terra restituita ai contadini e Il cuore giovane della Coldiretti. Questa volta il filo conduttore è la religione che “ da sempre è legata alla società rurale” come sottolinea nella postfazione il segretario della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. “La tradizione e la natura intessono trame – scrive Gesmundo – che si manifestano nel rito, immagine di quel ciclo vitale di cui i contadini da sempre sono depositari e custodi”.

Un testo oggi più che mai attuale e coinvolgente alla luce della enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” che lancia un appello alla cura della casa comune. Il libro si apre con la benedizione e l’apprezzamento del santo Padre all’opera di Nunzio Primavera per il contributo soprattutto nei confronti dei giovani alla conoscenza del rapporto della Coldiretti con i Papi e con la dottrina sociale della Chiesa che è nel Dna dell’organizzazione agricola.