Il grande padel internazionale ritorna all’Eurosporting

CORDENONS – Si rinnova l’appuntamento con il grande padel internazionale all’Eurosporting di Cordenons. È stato presentato questa mattina il Fip Rise Cordenons, torneo del calendario Cupra Fip Tour 2023 che la struttura del Friuli occidentale ospiterà da mercoledì 14 a domenica 18 giugno. L’Eurosporting, con l’organizzazione della terza edizione del prestigioso evento, si conferma dunque come punto di riferimento per la disciplina.

Previsti il tabellone maschile e quello femminile, in cui si sfideranno atleti di punta del panorama internazionale in un evento dotato di un prize money di 12.500 euro. Il 14 giugno il via alle qualificazioni, che si chiuderanno il giorno successivo, mentre da venerdì a domenica sono in programma i match del tabellone principale. Per quanto concerne la giornata conclusiva, la mattina si giocheranno le semifinali, il pomeriggio le finali.

Verrà allestita una tribuna da 300 posti e, dagli ottavi di finale in poi, il cui inizio è previsto sabato pomeriggio, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale Padel. L’ingresso alle partite è libero.

Non mancano, come detto, i nomi di spessore in entrambi i tabelloni. In campo maschile, al momento, la testa di serie numero 1 è la coppia formata dagli spagnoli Miguel Angel Solbes (numero 74 al mondo) e Miguel Gonzales (94); subito dopo, il duo composto dallo spagnolo Carlos Perez Cabeza (95) e dall’italo-argentino Emiliano Martin Iriart (93). Saranno di scena a Cordenons anche le migliori coppie d’Italia, ovvero Simone Cremona (114)-Marco Casetta (108) e Lorenzo Di Giovanni (130)-Daniele Cattaneo (125).

Da segnalare anche la presenza del nazionale azzurro Marcelo Capitani (168), ex ct della nazionale giovanile italiana ed ex numero 20 del World Padel Tour. Inoltre, giocheranno a Cordenons anche Noa Bonnefoy, astro nascente del padel italiano, che sarà in coppia con il veneto Edoardo Sardella, e il miglior giocatore francese, Jeremy Scatena (86).

In campo femminile, invece, la coppia numero 1 è quella formata dalla spagnola Camilla Fassio (283) e dalla francese Carla Touly (303). Subito dopo, il duo composto dall’italiana Valentina Tommasi (109) e dalla spagnola Lara Meccico (516). Saranno impegnate a Cordenons molte altre giocatrici estere, in particolare francesi, svizzere, olandesi e montenegrine.

L’Eurosporting, infine, festeggia la convocazione di Sabina Da Ponte nella nazionale italiana senior che giocherà gli Europei di Alicante (Spagna), in calendario dal 12 al 17 giugno. Per questo, durante il Fip Rise Cordenons l’istruttore italo-argentino di Eurosporting Lucas Campiutti svolgerà il ruolo di direttore del torneo assieme alla responsabile eventi della struttura, Serena Raffin.

Alla presentazione, oltre a Raffin, sono intervenuti la presidente di Eurosporting, Sabina Da Ponte, il presidente regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana tennis e padel, Antonio De Benedittis, la delegata del Coni di Pordenone Marinella Ambrosio, il consigliere regionale Fvg Lucia Buna e il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove.

“Sono orgogliosa – ha detto Da Ponte -, perché, per il terzo anno, riuscendo a superare i problemi, riproponiamo la manifestazione. Saranno due tornei di livello molto alto, è positivo che quest’anno ci sia anche una competizione femminile di contenuti tecnici importanti: ci saranno partite interessanti. In Italia non sono molti i tornei di questo livello, e mi piace sottolineare che qui i migliori giocatori italiano ritornano volentieri. Grazie alle istituzioni, agli sponsor e ai collaboratori. Cerchiamo sempre di fare un passo in più: quest’anno ci siamo riusciti”.

“Ringraziamo la Regione Fvg e il Comune di Cordenons – ha sottolineato Raffin – per il supporto morale ed economico. Siamo in un territorio fortunato, qui il merito viene riconosciuto. Grazie anche agli sponsor, a loro volta essenziali. Cito in particolare, tra le aziende che ci sostengono, Diemme, che produce arredamenti d’ufficio di alta gamma, e Viatris, che ha voluto associare il brand Betadine al padel”.

“Per il padel stiamo mutuando il modello vincente applicato al tennis – ha osservato De Benedittis -. Servono anche tornei importanti, come questo, per far conoscere una disciplina. Questa è una manifestazione di ottimo livello, che richiede uno sforzo organizzativo di rilievo: per questo, ringrazio Sabina e Serena”. “Con coraggio – ha detto Ambrosio -, Sabina ha lanciato una disciplina arrivata in pochi anni ad alti livelli. Grazie a manifestazioni come questa, lo sport regionale si eleva a livello internazionale”.

“È un orgoglio – ha evidenziato Buna – avere a Cordenons un torneo così, in una struttura come l’Eurosporting, che organizza, nel corso dell’anno, tanti eventi di spessore che hanno sempre successo. Proporre è facile, riproporre più difficile: questo è il merito della società, che realizza manifestazioni con ricadute importanti anche per il turismo”.

“Grazie agli eventi realizzati da Eurosporting – ha evidenziato Delle Vedove -, di Cordenons si parla in tutta Italia. I tornei nazionali e internazionali sono uno strumento importante, che dà lustro alla nostra città. Manifestazioni che esaltano le peculiarità locali, eventi dei quali siamo orgogliosi. Grazie alla squadra che lavora per renderli possibili”.

Aggiornamenti, risultati e news disponibili sul nuovo sito dell’evento https://padel.euro-sporting.it/