TRIESTE – Imprescindibile appuntamento del Fadiesis Accordion Festival è quello che vede protagonisti l’Associazione Musicale Fadiesis e il Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, in una collaborazione che prosegue da diversi anni.

Sabato 21 novembre alle 15.00 nella sede del Conservatorio triestino si terrà il Convegno-concerto sulle nuove composizioni per (fis)armonica che promette di entrare nel vivo della missione del Fadiesis Accordion Festival: ampliare i confini dell’espressione musicale fisarmonicistica, cogliendo nuove potenzialità e sfumature dello strumento. Un impegno che comincia proprio dal primo atto creativo della produzione musicale: la composizione.

Con questo spirito, l’incontro va oltre la dimensione teorica e attinge anche dall’humus creativo del FAF, in particolare dal Fadiesis Accordion Composition Contest – Concorso Internazionale di Composizione per Fisarmonica, giunto alla sua quinta edizione. Un appuntamento, dunque, dedicato alla “musica di ricerca”, dagli orizzonti sempre più vasti e imprevedibili, come stimolante terreno di crescita e di sperimentazione per i fisarmonicisti e i compositori di domani.

Per informazioni consultare il sito accordionfestival.fadiesis.org