Incontro l’8 con Lazzàro e Grossi a Palazzo Ragazzoni

SACILE – Promosso dall’Ifne (Istituto Formazione Nord Est) con il patrocinio del Comune di Sacile, si terrà sabato 8 ottobre, alle ore 19, a Palazzo Ragazzoni di Sacile, un incontro con Fausto Capelli e Alfredo Grossi.

I due autori presenteranno al pubblico (ingresso libero) tre libri dal titolo: ‘Per salvare la democrazia in Italia’ e ‘Un percorso tra etica e trasparenza per riformare la democrazia in Italia’; mentre quello di Grossi è ‘Storia di un’avventura: La bella stagione e l’Ifne’.

A moderare l’incontro, dopo gli indirizzi di saluto delle autorità, il professor Antonio Lazzàro (presidente onorario Corte Costituzionale) e l’onorevole Isidoro Gottardo.