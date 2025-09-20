La musica si racconta, il 20 Amedeo Fabris a Villa Correr

PORCIA – Sabato 20 Settembre, alle ore 18.30 nel salone della scuola di musica “Salvador Gandino” a Porcia nella barchessa est di Villa Correr Dolfin, si terrà la seconda delle 3 lezioni concerto nell’ambito del progetto “LA MUSICA SI RACCONTA” a cura della classe di pianoforte del maestro Simone Peraz.

Protagonista Fabris Amedeo (pianoforte), che eseguirà musiche di W.A Mozart e L.Janaček.

Il sabato successivo, 27 Settembre 2025, nelle medesime ore e luogo si esibirà Grollo Arturo (pianoforte).

Ciascuna performance sarà preceduta dal maestro Peraz che fornirà una introduzione storica del programma che verrà eseguito.

INGRESSO LIBERO

Programma concerti

Sabato 20 Settembre, ore 18.30

Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia

AMEDEO FABRIS, pianoforte

Musiche di W.A Mozart, L.Janaček

Presentazione a cura del m° Simone Peraz