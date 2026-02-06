Loperfido: Carceri “A San Vito lavori secondo programma”

SAN VITO AL T. – “I lavori per il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento procedono secondo il cronoprogramma con il costante monitoraggio della Prefettura per conto del Governo, grazie all’impegno del ministro Luca Ciriani”.

A sottolinearlo è l’onorevole Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, commentando le parole del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che dopo la visita odierna al carcere di Trieste ha annunciato come nel 2027 ci saranno 10mila posti detentivi in Italia, che corrispondono al fabbisogno attuale delle carceri grazie al ciclopico piano da 750 milioni di euro varato dal governo Meloni.

Del mega piano fa parte anche il nuovo istituto penitenziario di San Vito al Tagliamento, situato nell’area dell’ex caserma “Dall’Armi”, i cui lavori sono in corso con l’obiettivo di concludersi entro la fine del 2026. Il progetto da oltre 60 milioni di euro prevede la realizzazione di 300 posti detentivi, ristrutturando un edificio esistente e costruendone sei nuovi, e l’impiego di 150 agenti di polizia.

“A Pordenone – sottolinea Loperfido – abbiamo la rappresentazione plastica di quanto ha dichiarato l’onorevole Delmastro: investimenti per un carcere che sarà un luogo di detenzione con spazi adeguati per i detenuti, ma anche per i lavoratori, senza trascurare la ricaduta in termini di personale. Il che fa capire quanto sia alta l’attenzione del Governo su un tema, la carenza di personale e di spazi non adeguati, che sovente in passato aveva destato perplessità e problemi”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.