Lotta al tumore al seno, iniziativa benefica di Rafran il 14

CORDENONS – Rafran Consulenze ha scelto di aderire al progetto WelfareCare per la prevenzione del tumore al seno, che consente alle donne dai 35 ai 49 anni di effettuare gratuitamente gli esami di mammografia e/o ecografia, completi di referto. L’evento si svolgerà il 14 settembre in Piazza Vittoria a Cordenons.

Il team di Rafran Consulenze da sempre a fianco delle aziende sul territorio per promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione di infortuni e malattie professionali, condivide volentieri questa meritevole iniziativa di WelfareCare. Il progetto favorisce anche la parità di genere.

Il tema della pari opportunità in ambito lavorativo è affrontato anche dal PNRR con l’incentivazione, attraverso sgravi e agevolazioni fiscali, che premierà le aziende più virtuose. Le aziende potranno attestare le iniziative adottate per ridurre il divario uomo-donna attraverso lo sviluppo di una Certificazione della Parità di Genere – UNI/PdR 125:2022.

Per tutte le informazioni sull’evento: @WelfareCare. Per informazioni sul Sistema di gestione della Parità di Genere potete contattarci via mail: [email protected]