Maratonina, a Brugnera vincono Kalale e Beltrame

BRUGNERA – La 27esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza ha pienamente mantenuto le attese della vigilia. La sfida sui 21,097 km rimane terra di conquista per i grandi corridori degli altipiani con il Kenya che aggiunge un altro nome alla sua collezione di vincitori.

E’ Ishmael Chelanga Kalale, 31enne ben conosciuto dalle nostre parti, vincitore domenica scorsa della Bologna Marathon dopo essere stato secondo alla Maratona Maga Circe a inizio febbraio.

Kalale ha progressivamente fatto la differenza sul percorso di poco più di 7 km da ripetere tre volte, disegnato per le vie del centro storico e dei suoi dintorni, fino a tagliare il traguardo in 1h08’29” con un vantaggio di 55” su Tobia Beltrame (Sicilia Running Team), bravissimo a impedire la doppietta africana. Terzo infatti è giunto Martin Cheruiyot a 1’24”. A seguire Paolo Pellizzari (Vicenza Marathon) a 1’34” e Fabio Stefanutti (Atl.,Buja) a 1’58”.



La prova femminile ha fatto registrare il successo di Marina Paveglio (Atl.Dolomiti Friulane) che in 1h24’03” ha prevalso per 25” su Giulia Delgado (Atl.San Biagio), seconda domenica scorsa sui 19 km della Corsa Città di Motta e per 43” su Marjana Bedini (Nuova Atl.3 Comuni) che nella stessa occasione era stata prima sugli 11 km. Fuori dal podio Irene Urli (Atl.Brugnera Friulintagli, la società organizzatrice) a 1’24” e Camille Aline Le Roux, compagna di colori della vincitrice, a 3’42”.

La prova su un solo giro del percorso ha premiato Cesare Caiani in 21’09” con 58” su Mirko Munini, entrambi dell’Atl.Brugnera Friulintagli, terza piazza per Matteo Fantin (Pol.Lib.Porcia) a 1’11”. A Nikol Marsura (Eurovo Atl.Pieve di Soligo) la prova femminile in 25’06”, alle sue spalle Elisa Comisso (Hrobert Running Team) a 2’22” e Gessica Calaz (Atl.Buja) a 2’34”.

Numeri altissimi di partecipazione alla giornata podistica per la quale la società organizzatrice ha avuto il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone, del Comune di Brugnera, del Coni e della Fidal, che ha inserito la mezza nel suo calendario nazionale, mentre World Atletics ha scelto la Maratonina di Brugnera per il proprio calendario. Appuntamento al prossimo anno, ma per l’Atl.Brugnera Friulintagli si avvicina un’estate rovente, con il Meeting su pista e il Giro Podistico di Pordenone alle porte, altri eventi di chiaro sapore internazionale.