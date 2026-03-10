12.7 C
MIA Maschi violenti Donne violate, performance teatrale a Maniago

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

MANIAGO – “Mia Maschi violenti Donne violate”, la performance teatrale con l’attore ligure Giorgio Scaramuzzino e la studentessa Elisa per la prima volta sul palco, è stata presentata agli studenti dell’Istituto “Torricelli” ed “Ipsia” di Maniago. Una “piece“ che per un’ora circa li ha inchiodati alle poltrone del Cinema Manzoni in un intenso e scrupoloso silenzio.

Promosso da “In Prima Persona- uomini contro la violenza sulle donne” di Pordenone, l’Associazione di volontari presentata da Armano Scaini, ricordando che la violenza è un problema degli uomini, ha rammentato il contenuto della “mission” del sodalizio agli studenti del territorio, ed infatti mercoledì 11 ci sarà la replica all’auditorium dell’Istituto “Grigoletti” di Pordenone.

Giorgio ed Elisa hanno raccontato e commentato storie vere di femminicidi, violenze fisiche, psicologiche e verbali, atti di abuso, controlli che limitano le donne nelle loro libertà , luoghi comuni sessisti in testi musicali. Emblematica la scenografia; alcune pietre che come spesso ripeteva Elisa …- le parole pesano.. sono come pietre -, scarpette rosse, croci a ricordare le donne vittime di femminicidio ed anche fiori, ad indicare qualche volta il “pentimento (“bah ..ma…”) dell’uomo che usa violenza.

All’iniziativa ha contribuito in modo sostanziale e fondamentale la prof.ssa Annamaria Poggioli, già Presidente regionale della Commissione Pari Opportunità e particolarmente impegnata sul territorio in attività sociali e sculturali , ha voluto dedicare la rappresentazione in particolare ai bambini orfani di mamma e “qualche volta di papa violento” ed ai nonni che se ne prendono cura.

E’ intervenuta anche l’Assessora all’istruzioni del Comune di Maniago Michela Pipolo. Inoltre è stata possibile grazie al sostegno della dirigente scolastica Raffaella Cerquetti e alla prof. Patrizia Zoffa, senza dimenticare tutto quel personale, Alessandro, Stefano, Maria Luisa, la presidente della Casa della Gioventù che, spesso sempre in modo anonimo lavorano dietro le quinte contribuiscono a rendono possibile la divulgazione delle iniziative, ancor più se hanno una valenza sociale.

