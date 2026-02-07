12 C
Pordenone
sabato , 7 Febbraio 2026
Milano-Cortina 2026, Nazionale Usa curling sceglie Claut

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CLAUT – La Nazionale statunitense di curling ha scelto il Palaghiaccio di Claut come sede di allenamento durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Oggi, sabato 7 febbraio, e domani, domenica 8 febbraio, la squadra USA è a Claut per una sessione di preparazione sul ghiaccio friulano.

La delegazione americana è composta dagli atleti Taylor Anderson-Heide, Danny Casper, Korey Dropkin, Aileen Geving, Aidan Oldenburg, Tara Peterson, Tabitha Peterson Lovick, Ben Richardson, Rich Ruohonen, Cory Thiesse e Luc Violette.

La scelta del Palaghiaccio di Claut, Centro Federale Italiano per il curling rinnovato nel 2023 in occasione degli EYOF, conferma la qualità dell’impianto e delle condizioni del ghiaccio, riconosciute a livello internazionale, inserendo il territorio nel percorso olimpico di una delle nazionali più competitive del curling mondiale.

L’investimento effettuato dall’Amministrazione comunale ha visto nel Palaghiaccio non un costo, ma una grande opportunità da cogliere. I risultati sono oggi molto soddisfacenti, con una ricaduta significativa sul territorio. Le richieste di utilizzo della struttura per l’estate 2026 stanno già dando ottimi riscontri, e la scelta di tenere aperto per dieci mesi all’anno si sta rivelando vincente.

