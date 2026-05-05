Poste italiane, Patrizia Peressin insignita di Stella al Merito

GORIZIA – Patrizia Peressin, specialista gestione operativa della filiale di Gorizia, ha ricevuto la “Stella al Merito del Lavoro”, riconoscimento assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Il suo percorso professionale inizia nel lontano 1985, con un concorso in Poste.

“Avevo già fatto nove mesi come impiegato straordinario, poi ho fatto il concorso che mi ha aperto le porte del mondo postale”. Da allora con costanza e passione, ha attraversato quattro decenni di trasformazioni sociali, tecnologiche e organizzative, accompagnando l’evoluzione del servizio postale con spirito di adattamento. Ha ricoperto i ruoli di collaboratore, sportellista e specialista doppio turno in supporto al direttore di un ufficio postale centrale.

Patrizia ha un bagaglio di esperienze importante e il suo percorso è stato costruito con impegno, competenza e profondo senso del dovere. La proposta alle Stelle al merito è stata fortemente voluta dal direttore di Filiale Gorizia Claudio Fiorentino, che ha sempre riconosciuto la professionalità della dipendente che al riguardo racconta un divertente aneddoto: “Quando ho saputo della mia candidatura all’onorificenza stavo lavorando e il direttore ci ha convocati in riunione: ammetto di essere stata contrariata in quel momento perché stavo portando a termine un processo delicato. Non avrei mai immaginato che quella riunione fosse stata organizzata per comunicare proprio la mia candidatura, ne sono stata davvero emozionata”.

Nel corso dei suoi quarantuno anni di servizio è sempre stata un punto di riferimento per colleghi e clienti, distinguendosi per disponibilità e capacità relazionali.

“Il ruolo in gestione operativa è quello che mi ha gratificato maggiormente, perché gli altri ruoli che ho ricoperto erano sempre settoriali, mentre in gestione operativa ci si può confrontare a 360 gradi con tutta la Filiale: il lavoro consiste supportare costantemente gli uffici postali e seguire e verificare le operazioni. Ho apprezzato anche lo scambio costante di esperienze con i colleghi più giovani, io davo qualcosa a loro e viceversa in un circolo virtuoso dinamico di competenze”.

Infine, una curiosità. Il percorso professionale di Patrizia è iniziato nel 1985 come coadiutore nella stessa stanza dove dopo quarantuno anni si è conclusa come specialista gestione operativa: “A quel tempo c’era ancora la telescrivente, la stanza è stata ristrutturata più volte, ma per me rappresenta l’Alfa e l’Omega del mio percorso postale. La Stella al merito è un traguardo significativo che corona un percorso di impegno e dedizione”.