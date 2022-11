Riconversione energetica aziende. Convegno Rotary-Confindustria AA

MANIAGO – Giovedì 17 novembre 2022, presso la sala convegni del Nip di Maniago, si è svolto un convegno dedicato alla riconversione energetica delle aziende organizzato dai cinque Rotary Club del territorio pordenonese in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, Nip ed il Comune di Maniago.

Dopo i saluti del Presidente del NIP, Renato Piazza e dell Sindaco di Maniago Umberto Scarabello si sono svolti una serie di interessanti interventi sul tema da parte dei relatori.

Ad aprire il convegno, Andrea Fiore Presidente Rotary Club Maniago – Spilimbergo che ha illustrato, al numeroso pubblico presente in sala, la 7a area d’intervento del Rotary ovvero quella dedicata alla tutela ambientale. A seguire, Marco Bruseschi, Presidente Consorzio Friuli Energia – Confindustria Udine che ha sviluppato l’argomento della sostenibilità ambientale e transizione energetica, una nuova sfida che vede impegnate tutte le aziende d’Europa con regole e traguardi importanti da raggiungere entro il 2030.

Per quanto riguarda la transizione energetica, l’imperativo sarà ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera per non impattare sulle modifiche ambientali che diventeranno, di conseguenza, economiche ed umane. Serviranno regole precise e ben disegnate per gli investimenti che si faranno in futuro e decisioni coerenti sui consumi.

Sul fronte della revisione delle emissioni, verranno limitate le emissioni delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia che generano gas serra acquistando o cedendo titoli su un mercato ben stabilito e regolamentato, tutto questo aiuterà a raggiungere ulteriormente le percentuali stabilite al 2030.

Le grandi aziende hanno già iniziato questo importante e fondamentale percorso e anche la media e la piccola impresa, motore portante dell’economia del nostro paese, si vedranno impegnate in questa trasformazione più che mai sentita in questo momento storico segnato dalla crisi energetica. Fondamentale sarà diffondere la cultura dell’efficienza energetica declinata in tutte le sue forme.

A supportare le aziende del Friuli Venezia Giulia in questo cambiamento, sono presenti realtà territoriali con progetti mirati illustrati da Saverio Maisto Direttore del NIP, Matteo Mazzolini Direttore APE FVG – Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia e Franco Scolari Direttore Polo Tecnologico Alto Adriatico.

L’intervento di Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, sull’esplosione demografica e sull’enorme sfruttamento del pianeta che vede da un lato, il vecchio continente impegnato nel raggiungimento dei traguardi di riconversione previsti entro il 2030 dall’altro, paesi del mondo molto industrializzati ed inquinanti, spostare la date del carbon neutrality al 2060.

In conclusione, Tiziana Agostini Governatrice Distretto Rotary 2060 Nordest, ha sottolineare la capacità del mondo industriale di portare a sistema il cambiamento guidando la trasformazione e il salto qualitativo ambientale.

Moderatore dell’incontro, Pietro Rosa Gastaldo, Presidente Com.ne Immagine e Comunicazione Distretto Rotary 2060.