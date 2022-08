Tramonti, Capuozzo e Maieron il 21 agosto “Il tempo delle parole”

TRAMONTI – TONI CAPUOZZO & LUIGI MAIERON in “IL TEMPO DELLE PAROLE”, il 21 agosto, alle 20.45, nell’area Polifunzionale | Villaggio VI maggio 3, a Tramonti di Sopra.

(In caso di maltempo evento confermato in Sala Somsi, Via Monte Rest – Tramonti di Sopra).

Gigi Maieron, storico rappresentante friulano della miglior canzone d’autore, ha sconfinato a volte con successo nella buona narrativa, sempre vicino al suono delle radici culturali del territorio.

Toni Capuozzo, giornalista televisivo e apprezzato autore di libri d’inchiesta, sta portando con grande successo in giro per l’Italia il suo più recente impegno letterario.

Due amici di estrazione molto diversa mettono a disposizione storie ed esperienze personali per dare vita a un incontro, uno spettacolo nel quale non esistono scalette, e tutto è rigorosamente improvvisato: musica e parola si fondono per creare momenti di riflessione attorno ad argomenti di interesse comune. Una serata unica e irripetibile, da non perdere.

Ingresso libero.

Per informazioni: [email protected]

[email protected]

L’evento è inserito nel programma del Festival FRATTEMPI/2 “Passeggeri del Tempo”, organizzato dall’Associazione Culturale CulturArti (A.C.CulturArti) e dal Comune di Prato Carnico ed è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Comune di Tramonti di Sopra e con Ri.natura. La serata verrà presentata da Alberto Cancian e dal Direttore Artistico del Festival Frattempi, il cantautore Edoardo De Angelis.