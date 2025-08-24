16.3 C
Addio ad Alvaro Piccinin, simbolo di Pordenone e uomo dalle mille passioni

PORDENONE – Si è spento a 83 anni Alvaro Piccinin, imprenditore, ex consigliere provinciale, presidente sportivo e volto noto della Pordenone che cresceva. “Ha dato tanto alla sua città, ma ha ricevuto anche tantissimo. E per questo vogliamo ringraziarla”, lo ricordano con affetto i figli Pieraldo e Martina.

Piccinin è stato un vero protagonista della vita cittadina: prima bancario, poi alla guida dei Magazzini del Lavoratore (MDL) insieme all’amatissima moglie Sara Rosset, scomparsa nel 2024. L’attività, nata dalle botteghe del suocero Rinaldo in via Colonna, è cresciuta fino a impiegare 50 persone. Alvaro ha vestito generazioni di pordenonesi con gusto e garbo, entrando anche in Ascom e Federmoda.

Nato a Vallenoncello e cresciuto a Torre, dove il padre Aldo era vigile urbano, ha mosso i primi passi nella Banca di credito cooperativo di Torre grazie a don Lozer. Ma la sua energia l’ha portato oltre: fondatore con Franco Gallini della Via di Natale, ha sostenuto il Cro e fatto parte della Pro Pordenone con l’amico Giuseppe Pedicini. In politica, fu consigliere comunale e provinciale con Forza Italia, fino a diventare presidente del consiglio provinciale.

«Un uomo che sapeva rendersi utile e che amava profondamente Pordenone», lo ricorda Pedicini.

Alvaro non ha mai smesso di coltivare passioni: le moto – iconica la sua Guzzi 1000 – la buona cucina, la famiglia. Con il figlio Pieraldo aveva rilevato il ristorante “Alla Frasca” di Cordenons, dove si dilettava ai fornelli. «Amava cucinare, il coniglio era il suo piatto forte», racconta il figlio.

La figlia Martina ha invece dato vita ai negozi “Les Amis”, sempre nel solco della tradizione di famiglia. Oltre ai figli, Alvaro lascia la compagna di Pieraldo, Mary, e i cinque nipoti: Alberto, Matteo, Lorenzo, Gianmarco e Leonardo.

Il rosario sarà recitato martedì 26 alle 19.15 nella chiesa dei Santi Ilario e Taziano di Torre. I funerali si terranno mercoledì 27 alle 15.30, sempre nella stessa chiesa.

