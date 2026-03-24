Tarsilla Truant in Romano

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito Sergio,
i figli Sergio Jr e Loredana, la nuora, il genero,
i nipoti Anastasia, Daniele, Ruben, Gloria e Viola,
il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate e i paenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 25 marzo
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Domanins.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
all’associazione “Il Gabbiano” dell’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
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