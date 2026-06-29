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Caldo africano al culmine: 39 gradi lunedì 29 giugno, poi il break con temporali e temperature in calo

EVIDENZAPordenone
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il grande caldo non concede tregua e la città continua a fare i conti con temperature roventi. La giornata più difficile sarà quella di lunedì 29 giugno, quando il termometro toccherà i 39 gradi, con una minima di 26. Lo zero termico salirà fino a 4.420 metri, mentre i venti saranno praticamente assenti per l’intera giornata. Resta inoltre l’allerta per afa, con condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali e durante la notte.

Anche martedì 30 giugno il copione sarà pressoché identico, con il caldo ancora protagonista. Una svolta, però, è attesa mercoledì 1° luglio: in serata arriveranno temporali, localmente anche di forte intensità, che porteranno un deciso calo delle temperature.

Da giovedì il clima tornerà su valori più sopportabili. Le massime, infatti, non dovrebbero superare i 33 gradi fino al fine settimana, avvicinandosi alle medie del periodo. A cambiare sarà soprattutto il clima notturno e le temperature minime scenderanno sensibilmente.

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