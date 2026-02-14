9.3 C
Festa al Centro Meduna: arte e passione in scena tra musica, teatro e danza

PORDENONE – Si è svolta nel pomeriggio del 14 febbraio la “Festa al Centro Meduna”, un appuntamento che ha trasformato il Centro Meduna in un palcoscenico multidisciplinare dove musica, teatro, danza e moda si sono intrecciati in un’unica, coinvolgente narrazione artistica.

Cuore dell’evento è stata la performance di Tableaux Vivants, che ha emozionato il pubblico con la reinterpretazione dal vivo di tre capolavori iconici: The Lovers di René Magritte, Il Bacio di Francesco Hayez e Ettore e Andromaca di Giorgio de Chirico.

Attraverso costumi curati nei dettagli, scenografie evocative e un attento studio delle pose, gli interpreti hanno dato corpo e respiro alle opere, restituendo al pubblico l’intensità simbolica e il pathos dei dipinti originali. Il silenzio carico di attesa, seguito dagli applausi calorosi, ha segnato i momenti più suggestivi della serata.

L’iniziativa, promossa dalla Compagnia Arti e Mestieri e dal Centro Meduna, ha confermato la vocazione del Centro come spazio di incontro e sperimentazione artistica, capace di coinvolgere pubblici di ogni età.


Accanto ai tableaux vivants, musica dal vivo, incursioni teatrali e coreografie di danza hanno arricchito il programma, creando un percorso fluido tra le arti. Anche la moda ha trovato spazio, dialogando con le opere rappresentate e sottolineando il legame tra estetica contemporanea e patrimonio culturale.

La “Festa al Centro Meduna” si è così conclusa tra entusiasmo e partecipazione, lasciando nei presenti la sensazione di aver preso parte a un’esperienza immersiva, dove l’arte non è rimasta appesa alle pareti, ma è scesa tra il pubblico, viva e pulsante.

