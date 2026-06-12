Guerra: caccia “A-10” schierati ad Aviano

AVIANO – Tre aerei A-10C Thunderbolt II, noti come Warthog, impiegati dalla forza aerea americana come caccia-carri, sono atterrati venerdì mattina, 12 giugno, poco dopo le 10 all’aeroporto di Aviano.

Di stanza in Germania e in Inghilterra, i tre aerei sono arrivati dalla base aerea della RAF di Lakenheath dove 12 di loro erano arrivati lo scorso marzo.

Dalla Inghilterra si è ipotizzato di un loro schieramento in Medio Oriente per partecipare alle operazioni statunitensi sull’Iran.

L’esercito americano non ha rilasciato commenti sulla loro missione. Comunemente descritto come un “cacciacarri”, l’aereo è progettato per supportare le forze di terra in combattimento.

La sua arma distintiva è il cannone GAU-8/A Avenger, una mitragliatrice Gatling a sette canne integrata nel muso dell’aereo, in grado di sparare fino a 3.900 colpi al minuto.

Le insegne sulle code di alcuni velivoli indicavano che appartenevano alla Guardia Nazionale Aerea del Michigan.

Secondo la BBC, il Capo di Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti, Generale Dan Caine, aveva dichiarato in primavera che i Warthog venivano utilizzati per attaccare le motovedette veloci iraniane e le postazioni di posa mine lungo la costa iraniana.

Secondo Sam Wise, analista aeronautico di Janes, società di intelligence per la difesa – riporta sempre la BBC – gli aerei sono stati avvistati anche in Iraq, dove avrebbero attaccato milizie sostenute dall’Iran. Wise ha affermato che è probabile che gli aerei a Lakenheath fossero diretti in Medio Oriente.

Ha aggiunto – ricorda la Bbc-

che sarebbero stati impiegati “per ampliare le missioni già svolte dagli A-10 o per sostituire o affiancare gli aerei già presenti nel teatro operativo”. Gli aerei A-10 sono spesso presenti a Aviano in supporto ai caccia F-16 per operazioni di addestramento. Al.Rin.