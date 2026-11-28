PORDENONE – Una nuova attività commerciale apre le porte nel centro storico di Pordenone, portando entusiasmo e nuove prospettive in uno degli angoli più caratteristici della città. È stata inaugurata questa mattina, in vicolo delle Mura 3, la Bottega degli Animali, il negozio aperto dai giovani Edoardo ed Eleonora, figli di Giovanna Santin.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alessandro Basso e l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla nuova iniziativa imprenditoriale.

«L’apertura di una nuova attività commerciale è sempre motivo di grande soddisfazione per la nostra città – ha commentato il sindaco Basso –. Lo è ancora di più quando a investire sono giovani che conoscono il mestiere e scelgono un luogo particolarmente bello e prestigioso del centro storico». Il primo cittadino ha rivolto ai due titolari i complimenti e gli auguri di buon lavoro, auspicando che la Bottega degli Animali possa raccogliere il testimone della tradizione commerciale della famiglia Santin e diventare una presenza duratura. «Mi piacerebbe che fra vent’anni potessimo tornare qui e trovare ancora questa attività», ha aggiunto.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Badanai Scalzotto, che ha sottolineato il valore dell’apertura per il commercio di vicinato e per la rivitalizzazione di vicolo delle Mura. «È uno dei vicoli più belli della città, legato agli affetti della loro famiglia, e aveva bisogno di essere rivitalizzato. Grazie a questa iniziativa possiamo cominciare a renderlo più attrattivo».

L’assessore ha inoltre evidenziato l’importanza dell’investimento da parte di giovani imprenditori, capaci di portare nuove idee ed energie. «Nella loro famiglia hanno respirato l’arte dell’accoglienza e imparato che cosa significa saper accogliere le persone. E questa è l’anima del commercio».

Un’apertura che rappresenta dunque non soltanto una nuova opportunità imprenditoriale, ma anche un segnale positivo per il centro storico e per il futuro del commercio di prossimità.