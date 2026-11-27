PORDENONE – L’Immaginario Scientifico di Pordenone, museo della scienza, e Nidec ACIM, business unit del Gruppo Nidec, leader mondiale nella produzione di motori elettrici, avviano una partnership per valorizzare la ricerca industriale e raccontare al grande pubblico le tecnologie che stanno trasformando il nostro presente. La collaborazione nasce nell’ambito del bando Creatività, promosso e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e inaugura un nuovo modello di dialogo tra impresa e museo della scienza.

La collaborazione mette a sistema competenze industriali e divulgazione scientifica, rendendo le tecnologie utilizzate ogni giorno nell’industria accessibili a tutti. L’obiettivo è avvicinare cittadini, famiglie e studenti alla ricerca applicata e far conoscere l’innovazione contemporanea.

La partnership rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il sistema produttivo del territorio, mostrando come ricerca scientifica, innovazione industriale e cultura possano contribuire insieme all’identità di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia, anche nel percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Dall’elettromagnetismo al motore elettrico: il nuovo exhibit interattivo

La prima realizzazione della partnership è una nuova postazione interattiva progettata congiuntamente da Immaginario Scientifico e Nidec ACIM. Attraverso esperimenti hands-on il pubblico scopre come da storici esperimenti sull’elettromagnetismo si arrivi al funzionamento del motore elettrico, una tecnologia presente in moltissimi oggetti della vita quotidiana e al centro delle soluzioni sviluppate dall’azienda.

Un’aura di mistero circonda da sempre i campi magnetici: pur essendo invisibili sono capaci di scatenare forze e movimenti tangibili. Con questa installazione Nidec si propone di squarciare l’alone di mistero, mostrando le due scoperte che hanno permesso all’uomo di imbrigliare forze del magnetismo e metterle al proprio servizio.

Un primo elemento mostra il legame tra correnti e campi magnetici, replicando la fondamentale scoperta di Oersted del 1820, che osservò come un filo percorso da corrente faccia deviare l’ago della bussola.

Il cuore dell’installazione è un dispositivo originale realizzato dall’ingegner Alessandro Bonazza, Marketing & Key Account, Nidec ACIM. Una prima versione era stata ideata a scopo didattico, quando Bonazza insegnava alle scuole superiori, con l’idea di aiutare i giovani a comprendere meglio i campi magnetici. In occasione di questa esposizione, lo stesso Bonazza ha creato un nuovo dispositivo integrando un’interfaccia grafica moderna, collegata via WiFi.

Il dispositivo mostra come si possano utilmente sfruttare le correnti per generare dei campi magnetici rotanti, secondo l’intuizione di Galileo Ferraris nel 1885, alla base della maggior parte dei motori elettrici: è questo campo che, ruotando, “trascina” con sé la parte mobile del motore. Due bobine, cioè avvolgimenti di filo di rame percorsi da corrente, generano il campo magnetico rotante. Al centro c’è una bussola, il cui ago segue il campo e ne mostra il movimento. Il pubblico può fermare l’ago in una posizione oppure farlo girare più o meno velocemente, mentre luci colorate e un piccolo schermo mostrano cosa sta succedendo. Il tutto è comandato da Arduino, una scheda elettronica semplice che gli studenti degli istituti tecnici già usano a scuola.

Infine, la postazione espone un moderno motore Nidec sezionato con tutti i componenti fondamentali. Il pubblico può toccarne con mano il funzionamento rendendo molto intuitiva la comprensione di un fenomeno che sembrerebbe altrimenti complesso.

Ai visitatori e alle visitatrici del museo saranno inoltre dedicati approfondimenti e dimostrazioni, il primo dei quali è in programma domenica 13 dicembre.

Dichiarazioni

Serena Mizzan, presidente dell’Immaginario Scientifico

L’innovatività di questo exhibit risiede nella scelta del motore elettrico come fulcro del racconto scientifico. Si tratta di una tecnologia apparentemente “invisibile” e spesso data per scontata, ma centrale nelle trasformazioni industriali, energetiche e tecnologiche contemporanee.

Rendere tangibili e sperimentabili i fenomeni scientifici legati al motore elettrico consente di superare una divulgazione astratta, ancorando la scienza a un oggetto concreto, riconoscibile e profondamente legato alla vita quotidiana.

È infatti fondamentale che la scienza di base, che viene affrontata nelle altre sezioni del museo, venga anche attualizzata, in modo da dare risalto ai risultati della ricerca, promuovendo al contempo lo studio delle discipline STEM.

Stefano Bertoli, Chief Financial Officer di Nidec ACIM

Leader mondiale nei motori e nella componentistica, Nidec conta diversi stabilimenti in Italia, tra cui la storica realtà di Pordenone. Con questo progetto vogliamo restituire al territorio il nostro bagaglio di competenze, avvicinando i più giovani alla cultura scientifica.

Alessandro Bonazza, Marketing & Key Account di Nidec ACIM

Con queste postazioni vogliamo contribuire alla diffusione di una cultura scientifica e tecnica, specie tra i più giovani. Nidec è tra i maggiori costruttori di motori elettrici nel mondo, pertanto, ci è venuto naturale incentrare la nostra proposta sull’elettromagnetismo, realizzata in modo originale per questa occasione, andando dritti al cuore degli interessanti fenomeni che governano il funzionamento dei motori.