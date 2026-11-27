Mercati finanziari, settimana dal 23 al 27 novembre 2026.

L’ultima settimana di novembre è stata caratterizzata da un recupero dei mercati azionari, da un ritorno degli acquisti sull’oro e da una nuova risalita delle quotazioni petrolifere. Dopo diverse settimane di forte volatilità, gli investitori sembrano aver ritrovato almeno temporaneamente una maggiore propensione al rischio. Rimangono tuttavia irrisolte le principali questioni che hanno condizionato i mercati negli ultimi mesi: la sostenibilità finanziaria degli investimenti nell’intelligenza artificiale, la persistenza dell’inflazione e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Il petrolio si avvia a interrompere una serie di tre settimane consecutive di ribasso. Nelle rilevazioni Reuters delle 13.39 italiane di venerdì, il Brent quotava 96,60 dollari al barile, mentre il WTI si attestava a 85,14 dollari. Rispetto alle rilevazioni intraday del precedente aggiornamento settimanale, rispettivamente pari a 90,33 e 81,59 dollari, il recupero è nell’ordine del 6,9% per il Brent e del 4,4% per il WTI. A sostenere il greggio sono soprattutto le rinnovate preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti dal Medio Oriente. Gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz e alle infrastrutture energetiche saudite hanno riportato l’attenzione sulla vulnerabilità delle esportazioni regionali. Anche le interruzioni operative presso alcune raffinerie contribuiscono ad alimentare l’incertezza. Il prossimo appuntamento sarà la riunione OPEC+ di domenica 29 novembre: secondo le indiscrezioni raccolte da Reuters, i produttori sarebbero orientati a mantenere invariati gli obiettivi produttivi almeno per il primo trimestre del 2027. Il mercato dei trasporti marittimi offre, ancora una volta, una chiave di lettura particolarmente interessante. Il Baltic Dirty Tanker Index si attestava a 5.114 punti il 26 novembre, ultima rilevazione pubblica verificata, rispetto ai 5.081 punti del venerdì precedente. L’incremento è quindi dello 0,65%. L’indice aveva però chiuso il 13 novembre a 4.483 punti: nell’arco di quasi due settimane il recupero raggiunge il 14,1%. Rispetto ai 7.019 punti del 30 ottobre, rimane invece in flessione del 27,1%.

Il confronto con il petrolio evidenzia un cambiamento rispetto alla settimana precedente. Se allora i noli aumentavano mentre il greggio perdeva valore, oggi entrambi mostrano una dinamica positiva, ma con intensità differenti. Il petrolio sta recuperando più rapidamente, mentre il BDTI sembra essersi stabilizzato dopo il forte rimbalzo della seconda metà di novembre.Particolarmente interessante è il rapporto pubblicato da Signal Ocean il 25 novembre, dedicato alle grandi petroliere VLCC sulla rotta Golfo Persico–Cina. Nei primi 22 giorni di novembre, la disponibilità netta media di navi per questa rotta è salita a 93,2 unità, con un incremento del 13,2% rispetto alla media di ottobre e dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le unità disponibili sul mercato spot e per il rinoleggio sono aumentate del 23,4%, raggiungendo una media di 61,5 petroliere.A fronte di questa maggiore disponibilità, i carichi di greggio sulla rotta Golfo Persico–Cina sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto allo stesso periodo di ottobre, con una media di 5,8 carichi giornalieri, ma risultano inferiori del 25% rispetto al 2025.

In condizioni normali, una maggiore disponibilità di petroliere accompagnata da una domanda di trasporto stabile dovrebbe esercitare una pressione al ribasso sui noli. Tuttavia, il rischio geopolitico continua a condizionare il mercato. Non tutte le navi teoricamente disponibili sono immediatamente utilizzabili e la disponibilità degli armatori ad accettare determinate rotte dipende anche dalle condizioni di sicurezza e dai costi assicurativi.

Le implicazioni per l’inflazione sono tutt’altro che trascurabili. Dopo tre settimane di ribasso del petrolio, il nuovo recupero delle quotazioni ridimensiona almeno in parte le aspettative di una rapida moderazione dei prezzi energetici. Se il Brent dovesse tornare stabilmente sopra i 100 dollari, accompagnato da costi logistici ancora elevati, le banche centrali potrebbero trovarsi nuovamente di fronte a pressioni inflazionistiche provenienti dal lato dell’offerta, sulle quali gli aumenti dei tassi hanno un’efficacia prevalentemente indiretta.

Sul fronte dei metalli preziosi, l’oro ha mostrato segnali di recupero dopo la pesante correzione della settimana precedente. Si segnala un rialzo intraday nell’ordine del 3% nella giornata di venerdì, favorito dall’arresto del rafforzamento del dollaro e dalla stabilizzazione dei mercati azionari. Il comportamento dell’oro nelle ultime settimane merita comunque una riflessione. Durante le fasi più acute della correzione azionaria, il metallo prezioso ha subito vendite significative, nonostante la crescente incertezza finanziaria. Una possibile spiegazione è rappresentata dalla necessità di liquidità degli investitori, oltre che dalla pressione esercitata dal dollaro e dai rendimenti obbligazionari. Il successivo recupero suggerisce che, quando queste pressioni si attenuano, l’oro può tornare a beneficiare della domanda di diversificazione. La sua funzione strategica deve quindi essere valutata su periodi più lunghi e non sulla capacità di proteggere il portafoglio in ogni singola seduta.

Sul mercato valutario, il cambio EUR/USD si colloca nell’area di 1,0967 dollari per euro, sostanzialmente invariato rispetto all’area di 1,097 indicata nel precedente aggiornamento. Il dollaro rimane vicino ai massimi degli ultimi 22 mesi rispetto al paniere delle principali valute, sostenuto dalle aspettative sui tassi americani e dalla domanda di attività considerate relativamente sicure. Per un investitore europeo, la stabilità del cambio non deve far dimenticare gli effetti del precedente rafforzamento della valuta americana. Un dollaro forte può attenuare le perdite degli investimenti statunitensi non coperti dal rischio valutario, ma contemporaneamente aumenta il costo delle importazioni energetiche europee. Alle quotazioni attuali, un barile di Brent da 96,60 dollari equivale a circa 88,08 euro, prima dei costi di trasporto, raffinazione e distribuzione.

Il mercato obbligazionario ha mostrato una maggiore stabilità. Il Treasury americano a dieci anni rende tra il 4,89% e il 4,92%. Si indica una diminuzione settimanale di circa due punti base nella propria rilevazione mattutina, mentre il Wall Street Journal segnala una risalita dei rendimenti nella seduta successiva alla festività americana. Il Bund tedesco decennale si attesta invece intorno al 3,25%, rispetto all’area del 3,31–3,32% indicata venerdì scorso. Il confronto tra le due rilevazioni suggerisce una diminuzione nell’ordine di 6–7 punti base, pur non rappresentando una variazione ufficiale tra due chiusure settimanali. Il differenziale di rendimento tra Treasury e Bund rimane nell’ordine di 164–167 punti base. Questa distanza riflette, tra gli altri fattori, le differenti prospettive economiche e monetarie delle due aree e continua a rappresentare un elemento di sostegno per il dollaro.

Sul fronte macroeconomico europeo arrivano alcuni segnali favorevoli dall’inflazione. In Francia, la crescita dei prezzi al consumo di novembre è rallentata al 3,2%, rispetto al precedente 3,7%, mentre in Spagna è scesa dal 4,9% al 4,1%. Si tratta di indicazioni incoraggianti, ma ancora insufficienti per escludere ulteriori interventi restrittivi della BCE. Negli Stati Uniti, il mercato continua invece a incorporare un aumento di 25 punti base dei tassi della Federal Reserve nella riunione del 9 dicembre. Per gli investitori obbligazionari, questo scenario conferma l’importanza della distinzione tra tassi ufficiali e rendimenti di mercato. Una banca centrale può aumentare i tassi a breve termine mentre i rendimenti delle obbligazioni decennali diminuiscono, qualora gli investitori ritengano che una politica monetaria più restrittiva possa rallentare l’economia e contenere l’inflazione futura. Non esiste quindi necessariamente una contraddizione tra aspettative di rialzo dei tassi ufficiali e acquisti di titoli governativi a lunga scadenza.

Sul fronte azionario, la settimana è stata caratterizzata da un tentativo di recupero dei titoli tecnologici dopo le forti vendite delle sedute precedenti. Il mercato continua a oscillare tra valutazioni diventate relativamente più interessanti dopo la correzione e preoccupazioni sulla sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Il punto centrale rimane il rapporto tra crescita tecnologica e sostenibilità finanziaria. La costruzione di data center, l’acquisto di semiconduttori, la disponibilità di energia elettrica e lo sviluppo delle infrastrutture richiedono investimenti enormi. In un contesto di tassi elevati, il costo del capitale assume un’importanza crescente, soprattutto per le imprese che finanziano una parte significativa di questi programmi attraverso il debito.

Non basta quindi interrogarsi sul potenziale dell’intelligenza artificiale: occorre comprendere quali aziende saranno effettivamente in grado di trasformare questa rivoluzione tecnologica in utili, margini operativi e flussi di cassa sostenibili. Una tecnologia può cambiare profondamente l’economia senza che tutte le società coinvolte rappresentino necessariamente investimenti convenienti alle valutazioni correnti.

Anche il recupero degli indici azionari deve essere interpretato con prudenza. Per comprendere se siamo di fronte a una vera inversione di tendenza oppure a un semplice rimbalzo, sarà importante osservare l’ampiezza del mercato, verificando se il rialzo coinvolga un numero crescente di società oppure rimanga concentrato sulle grandi capitalizzazioni tecnologiche. Indicatori su orizzonti temporali lunghi e le medie mobili possono offrire elementi complementari per valutare la solidità del recupero.

Per il settore energetico, il ritorno del Brent nell’area dei 97 dollari potrebbe sostenere le prospettive di ricavo delle società petrolifere, mentre rappresenta un potenziale aggravio per le compagnie aeree, i trasporti e le imprese industriali maggiormente energivore. Gli armatori delle petroliere possono invece beneficiare di noli elevati, sebbene debbano contemporaneamente sostenere maggiori rischi operativi e assicurativi. Non tutti gli operatori della stessa filiera reagiscono quindi allo stesso modo alle tensioni geopolitiche.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it