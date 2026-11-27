PORDENONE – Il sindaco Alessandro Basso e l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto hanno consegnato a Renato Ronchi una targa celebrativa per gli ottant’anni di Graphotecnica Ronchi, attività commerciale fondata nel 1946 da Fausta Fusar Imperatore e Danilo Ronchi. Un riconoscimento a una storia imprenditoriale familiare che, attraverso tre generazioni, ha accompagnato con competenza e spirito di innovazione la crescita di Pordenone.

«Gli ottant’anni di Graphotecnica Ronchi sono un traguardo importante per la famiglia Ronchi e per la nostra città – dichiara il sindaco Alessandro Basso –. Dal dopoguerra a oggi, questa attività ha affiancato generazioni di geometri, ingegneri e architetti nel loro lavoro, accompagnando le trasformazioni di Pordenone. È una storia che parla delle nostre radici, del valore del lavoro e di quella capacità di guardare avanti che ha contribuito a far crescere la nostra comunità. A Renato Ronchi e alla sua famiglia vanno le congratulazioni e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per aver portato avanti, di generazione in generazione, un’attività che è parte della memoria e dell’identità cittadina».

«Graphotecnica Ronchi ha saputo rispondere ai profondi cambiamenti che hanno interessato il settore del disegno tecnico, ampliando nel tempo la propria offerta di prodotti e servizi – aggiunge l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto –. Ha mantenuto la propria specializzazione e il rapporto diretto con i professionisti, affiancando agli strumenti tradizionali le nuove tecnologie di stampa. La continuità dell’attività, oggi portata avanti da Renato insieme alla nipote Sarah, testimonia il valore della trasmissione delle competenze e della capacità di adattarsi alle esigenze della clientela: elementi importanti per il nostro tessuto commerciale».

Il negozio aprì nel 1946 in piazza della Motta e nel 1960 si trasferì nell’attuale sede di largo San Giovanni. Nato come attività dedicata al disegno tecnico, ha progressivamente introdotto servizi di stampa di grande formato e rilegatura, mantenendo la propria vocazione al servizio degli studi tecnici della città.