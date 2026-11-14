Pordenone Civica, strappo dopo il cambio di gruppo di Pizziol e Marchi: «Scelta nascosta ai colleghi»

La lista di Basso Sindaco rompe il silenzio e attacca le due consigliere: «Nessun confronto preventivo, tradito il progetto civico votato dagli elettori»

PORDENONE – Il cambio di casacca arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia strascichi politici all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Pordenone. Pordenone Civica Basso Sindaco non nasconde irritazione e amarezza per la decisione delle consigliere Silvia Pizziol e Alessandra Marchi di aderire a un altro gruppo consiliare, legato a una forza politica di partito. Una scelta che, secondo il gruppo civico, sarebbe stata comunicata direttamente alla stampa senza alcun preavviso né un preventivo confronto con i colleghi della lista nella quale le due esponenti erano state elette.

Una modalità che il gruppo consiliare e il direttivo definiscono con stupore, sottolineando come l’elezione di Pizziol e Marchi sia stata resa possibile anche grazie all’impegno e ai voti di una squadra che aveva condiviso un preciso progetto politico. Ed è proprio su questo punto che si consuma lo strappo. Pordenone Civica rivendica infatti la propria identità di lista nata all’interno della coalizione di centrodestra, ma autonoma dalle logiche dei partiti tradizionali, con l’obiettivo di mettere al centro l’amministrazione della città, l’ascolto dei cittadini e la risposta concreta ai bisogni del territorio.

Nel comunicato non manca una stoccata alle due consigliere. «Pur nel rispetto delle scelte individuali – sottolineano i rappresentanti della lista – riteniamo che sarebbe stato opportuno un doveroso confronto con i colleghi prima di assumere una decisione così importante». Il malumore riguarda soprattutto il fatto di aver appreso la novità da fonti esterne e non direttamente dalle interessate. Un comportamento che, secondo Pordenone Civica, avrebbe leso i principi di correttezza istituzionale, lealtà nei confronti dei colleghi consiglieri e assessori e rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

La questione, dunque, non viene liquidata come una semplice scelta organizzativa all’interno del Consiglio comunale, ma assume il significato di una presa di distanza da un progetto civico che aveva raccolto il consenso dei cittadini. «Gli elettori hanno votato un progetto civico e non un partito politico», è il messaggio che il gruppo intende ribadire.

Nonostante la rottura, Pordenone Civica assicura che continuerà il proprio percorso all’interno della maggioranza, promettendo di proseguire il lavoro tra la gente e in Consiglio comunale «con ancora maggiore determinazione, coerenza e trasparenza».

Resta da capire se lo strappo si limiterà a una polemica sulle modalità del passaggio o se finirà per avere conseguenze sugli equilibri politici della maggioranza. Di certo, il rapporto tra le due consigliere e la lista civica dalla quale provengono appare tutt’altro che sereno.