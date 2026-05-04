20.5 C
Pordenone
lunedì , 4 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone, il Mercato Europeo conquista il centro: 120 espositori e pubblico delle grandi occasioni

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Un fine settimana di colori, profumi e sapori ha trasformato il cuore di Pordenone in un vivace crocevia internazionale. “Pordenone chiama Europa” ha centrato l’obiettivo, richiamando migliaia di visitatori tra le bancarelle del Mercato Europeo e confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della primavera cittadina.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Ascom-Confcommercio Pordenone – Fiva, ha visto la partecipazione di circa 120 espositori provenienti da diversi Paesi, capaci di animare le vie del centro con un’offerta ampia e variegata. Dall’enogastronomia ai prodotti artigianali, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza all’insegna della scoperta e della convivialità.

Soddisfazione è stata espressa da Andrea Maestrello, responsabile degli ambulanti Fiva Confcommercio, che ha evidenziato il buon andamento complessivo dell’evento e l’ottima risposta dei visitatori. Un risultato, ha sottolineato, reso possibile grazie a un importante lavoro di squadra che ha coinvolto numerosi soggetti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Servizio sicurezza Gis, con Gianbattista Boer e il suo team impegnati senza sosta, agli operatori sanitari del servizio ambulanza Cvs, alle forze dell’ordine – a partire dalla Polizia municipale – e ai tecnici della manutenzione del Comune, il cui contributo è stato fondamentale per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il Mercato Europeo si conferma così non solo come un’occasione piacevole per stare insieme, ma anche come un’opportunità per scoprire e assaggiare prodotti nuovi, diversi e di qualità.

Uno sguardo è già rivolto al futuro: nel 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura, il Mercato Europeo tornerà nella sua tradizionale collocazione, nella seconda settimana di maggio, un periodo particolarmente favorevole che lascia prevedere un’edizione ancora più partecipata e di successo.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.