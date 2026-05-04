Pordenone, il Mercato Europeo conquista il centro: 120 espositori e pubblico delle grandi occasioni

PORDENONE – Un fine settimana di colori, profumi e sapori ha trasformato il cuore di Pordenone in un vivace crocevia internazionale. “Pordenone chiama Europa” ha centrato l’obiettivo, richiamando migliaia di visitatori tra le bancarelle del Mercato Europeo e confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della primavera cittadina.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Ascom-Confcommercio Pordenone – Fiva, ha visto la partecipazione di circa 120 espositori provenienti da diversi Paesi, capaci di animare le vie del centro con un’offerta ampia e variegata. Dall’enogastronomia ai prodotti artigianali, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza all’insegna della scoperta e della convivialità.

Soddisfazione è stata espressa da Andrea Maestrello, responsabile degli ambulanti Fiva Confcommercio, che ha evidenziato il buon andamento complessivo dell’evento e l’ottima risposta dei visitatori. Un risultato, ha sottolineato, reso possibile grazie a un importante lavoro di squadra che ha coinvolto numerosi soggetti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Servizio sicurezza Gis, con Gianbattista Boer e il suo team impegnati senza sosta, agli operatori sanitari del servizio ambulanza Cvs, alle forze dell’ordine – a partire dalla Polizia municipale – e ai tecnici della manutenzione del Comune, il cui contributo è stato fondamentale per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il Mercato Europeo si conferma così non solo come un’occasione piacevole per stare insieme, ma anche come un’opportunità per scoprire e assaggiare prodotti nuovi, diversi e di qualità.

Uno sguardo è già rivolto al futuro: nel 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura, il Mercato Europeo tornerà nella sua tradizionale collocazione, nella seconda settimana di maggio, un periodo particolarmente favorevole che lascia prevedere un’edizione ancora più partecipata e di successo.